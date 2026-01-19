Odborníci upozorňují na to, že celá studie je spíše pseudověda a byla vytvořena na zakázku cestovní kanceláře, která takto chtěla řešit tradiční lednový pokles tržeb.
Příznaky deprese
Nejdepresivnější den v roce, tzv. Blue Monday, si totiž lidé chtěli zpříjemnit dovolenou v teple, což cestovní kanceláři přinášelo zisk. Přestože byla teorie existence Blue Monday vyvrácena, žije si dodnes svým životem a každoročně se objevuje v marketingových kampaních i médiích.
Deprese nezná datum
„Je pravda, že v zimních měsících v důsledku nedostatku denního světla a slunečního svitu dochází k nárůstu depresivní poruch. Někteří lidé se s touto afektivní sezonní poruchou ve svém životě potkávají opakovaně,“ říká Pavlína Rasochová, psychoterapeutka působící na online psychoterapeutické platformě Hedepy.
„Tato porucha navázaná na zimní období je spojená s depresí, smutkem, ztrátou energie, ospalostí, přibíráním na váze, potřebou sociální izolace. Důležitá je zde prevence, připravenost a vhodná léčba. Deprese se však rozhodně neváže na nějaké specifické datum a neměli bychom takovým nesmyslům podléhat,“ doplňuje terapeutka.
Hrozí vám deprese? Do testu vstoupíte zde.
I kdyby byl vzorec založen na reálných podkladech, není to důvod se znepokojovat. Nálada a emoce jsou individuální záležitost a špatné i dobré dny můžeme mít kdykoliv – ať je leden nebo červenec.
„Je důležité vnímat, jak se cítíme tady a teď, jaké signály vysílá naše tělo, jaké emoce prožíváme v tomto okamžiku. Pracujeme se svojí naladěností, kterou prožíváme v dané přítomnosti. Důležité je pečovat v každodennosti o své psychické a fyzické zdraví. Do takové péče patří i zdravý a rozumný přístup k jakékoliv mediální informaci,“ doporučuje psychoterapeutka Pavlína Rasochová.
|
Jídlem proti depresi. Dopřejte si oříšky, salát i krůtí maso
Co dělat, když vám je těžko na duši?
- Zaměřte se na malé radosti, jako je procházka na čerstvém vzduchu, pravidelný pohyb nebo teplý šálek oblíbeného čaje.
- Pomoci může i plánování aktivit, na které se těšíte, ať už je to návštěva přátel nebo začátek nového hobby.
- Udržujte si pozitivního myšlení a rozdělujte cíle na menší kroky.
- Nezapomínejte na dostatek spánku a vyváženou stravu, které pozitivně ovlivňují naši psychiku.
- O svých pocitech si můžete popovídat s odborníkem – ať už naživo, nebo online.