Nejdepresivnější den v roce neboli Blue Monday. Jak jste na tom s psychikou

  9:56
Už dvacet let bývá třetí lednové pondělí, které letos připadá na 19. ledna, označováno jako nejdepresivnější den v roce. Za vším stojí psycholog z britského Cardiffu, který vytvořil vzorec zohledňující meteorologické, psychologické a ekonomické faktory, jenž se začal šířit v médiích i mezi lidmi. Jak je to ve skutečnosti?

žena deprese smutek | foto: Profimedia.cz

Odborníci upozorňují na to, že celá studie je spíše pseudověda a byla vytvořena na zakázku cestovní kanceláře, která takto chtěla řešit tradiční lednový pokles tržeb.

Příznaky deprese

    • Pocity smutku a prázdnoty
    • Strach, obavy
    • Ztráta zájmu o aktivity (studium, práce, koníčky)
  • Nízké sebevědomí
  • Podrážděnost, hněv
  • Únava, pokles výkonnosti
  • Nespavost
  • Změna chuti k jídlu a v tělesné hmotnosti
  • Zažívací obtíže
  • Bolesti hlavy a zad
  • Pomalejší pohyb a mluva než dříve
  • Svalové křeče
  • Ztráta libida
  • Myšlenky na ublížení si nebo na smrt

Nejdepresivnější den v roce, tzv. Blue Monday, si totiž lidé chtěli zpříjemnit dovolenou v teple, což cestovní kanceláři přinášelo zisk. Přestože byla teorie existence Blue Monday vyvrácena, žije si dodnes svým životem a každoročně se objevuje v marketingových kampaních i médiích.

Deprese nezná datum

„Je pravda, že v zimních měsících v důsledku nedostatku denního světla a slunečního svitu dochází k nárůstu depresivní poruch. Někteří lidé se s touto afektivní sezonní poruchou ve svém životě potkávají opakovaně,“ říká Pavlína Rasochová, psychoterapeutka působící na online psychoterapeutické platformě Hedepy.

„Tato porucha navázaná na zimní období je spojená s depresí, smutkem, ztrátou energie, ospalostí, přibíráním na váze, potřebou sociální izolace. Důležitá je zde prevence, připravenost a vhodná léčba. Deprese se však rozhodně neváže na nějaké specifické datum a neměli bychom takovým nesmyslům podléhat,“ doplňuje terapeutka.

Hrozí vám deprese? Do testu vstoupíte zde.

I kdyby byl vzorec založen na reálných podkladech, není to důvod se znepokojovat. Nálada a emoce jsou individuální záležitost a špatné i dobré dny můžeme mít kdykoliv – ať je leden nebo červenec.

„Je důležité vnímat, jak se cítíme tady a teď, jaké signály vysílá naše tělo, jaké emoce prožíváme v tomto okamžiku. Pracujeme se svojí naladěností, kterou prožíváme v dané přítomnosti. Důležité je pečovat v každodennosti o své psychické a fyzické zdraví. Do takové péče patří i zdravý a rozumný přístup k jakékoliv mediální informaci,“ doporučuje psychoterapeutka Pavlína Rasochová.

Jídlem proti depresi. Dopřejte si oříšky, salát i krůtí maso

Co dělat, když vám je těžko na duši?

  • Zaměřte se na malé radosti, jako je procházka na čerstvém vzduchu, pravidelný pohyb nebo teplý šálek oblíbeného čaje.
  • Pomoci může i plánování aktivit, na které se těšíte, ať už je to návštěva přátel nebo začátek nového hobby.
  • Udržujte si pozitivního myšlení a rozdělujte cíle na menší kroky.
  • Nezapomínejte na dostatek spánku a vyváženou stravu, které pozitivně ovlivňují naši psychiku.
  • O svých pocitech si můžete popovídat s odborníkem – ať už naživo, nebo online.

Pociťujete v lednu příznaky deprese?

celkem hlasů: 1270
