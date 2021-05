Jak pandemie posunula vědu? V Rozstřelu odpoví imunoložka Blanka Říhová

„Bude to vědecky nesmírně obohacující zkušenost, věřím tomu, že současná pandemie, tak jako každý problém, přinese i něco dobrého,“ řekla v březnu loňského roku imunoložka Blanka Říhová v rozhovoru pro časopis Téma.

Upozornila také na význam naší psychické kondice i toho, co jíme, na stav naší imunity. Moderátor Vladimír Vokál se bude ptát na to, co ji v pandemii překvapilo, co nového jsme se o lidské imunitě dozvěděli, na význam očkování i na budoucnost vakcín v boji proti nádorovým onemocněním.



Prof. Blanka Říhová, DrSc. vědkyně, imunoložka a mikrobioložka specializující se na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění, mikrobioložka a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky

narozena 21. října 1942

Od roku 1964 pracuje na MBÚ ČSAV (nyní AV ČR) v oddělení imunologie, od roku 1990 jako vedoucí vědecká pracovnice.

Vědecky se orientuje na imunologii, genetiku, experimentální onkologii, lékařskou biochemii, toxikologii, metabolismus a výživu.



Ve dvanácti letech toužila být klavíristkou, chtěla tancovat, hrát divadlo. Ale pak viděla detektivní film s Vladimírem Rážem, který v něm vyvíjel jakousi bakterii, ta měla zabít nepřátele za železnou oponou. „Už si to přesně nepamatuji, část filmu se však odehrávala v laboratoři, herci byli v bílých pláštích, měli zkumavky... A laboratoř pro třináctiletou holku bylo fascinující pracovní zázemí,“ vzpomíná věhlasná imunoložka na to, co ji přivedlo k mikrobiologii.

„Potom mi maminka dala k Vánocům knížku s názvem Bojovníci se smrtí, kde autor Paul de Kruif líčil boj lékařů s původci nakažlivých chorob, ta mě absolutně uchvátila. Dostala jsem tedy další jeho knihy jako Sám proti šílenství a Lovci mikrobů, a když jsem je dočetla, bylo rozhodnuto, že budu mikrobiologem, tedy tím bojovníkem se smrtí. Šla jsem proto na Přírodovědeckou fakultu a vystudovala obor mikrobiologie a genetika.“