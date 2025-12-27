Po nehodě přišel muž o půl těla i ruku, život však nevzdal

Autor:
  11:00
Lorenovi Schauersovi bylo pouhých osmnáct let, když utrpěl vážná zranění při nehodě. Tehdy ho vysokozdvižný vozík téměř rozpůlil a málokdo věřil, že takovou nehodu přežije. Díky lékařům a podpoře partnerky žije. „Od začátku jsem říkal, že budu bojovat. Nikdy jsem to nevzdal,“ uvedl.
Po hrozivé nehodě mu lékaři dávali minimální šance na přežití. Přesto je stále...

Po hrozivé nehodě mu lékaři dávali minimální šance na přežití. Přesto je stále živý. Všichni to považují za zázrak. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Loren Schauers
Loren Schauers
Loren Schauers
Loren Schauers
7 fotografií

Když řídil vysokozdvižný vozík, sjel ze silnice a i s vozíkem padal patnáct metrů do propasti. Ačkoli utrpěl vážná zranění, později uvedl, že si přesně pamatuje, co všechno se stalo. „Koukal jsem se na svou ruku. Byla rozmačkaná, doslova explodovala. A spodek těla jsem měl úplně rozdrcený. Vím, jak na mě mluvili zdravotníci. Když mě pak uvedli do umělého spánku a já jsem se následně probral, řekl jsem rodině, že budu bojovat o život. A to i za tu cenu, že by ze mě měla být jen živoucí hlava,“ vtipkoval později.

Po hrozivé nehodě mu lékaři dávali minimální šance na přežití. Přesto je stále živý. Všichni to považují za zázrak.
Loren Schauers
Loren Schauers
Loren Schauers
7 fotografií

Celá situace nebyla ale ani v nejmenším k smíchu. O jeho život měla strach celá rodina a především partnerka a lékaři od počátku tvrdili, že zcela určitě nepřežije. Opak byl ale nakonec pravdou a mladík navzdory svým zraněním žije dál. Nemá přitom půlku těla a ruku. Podstoupil hemikorperektomii, při které je amputováno vše pod pasem, a přežil mimořádný boj navzdory všemu.

Obdivuhodný je i příběh jeho lásky. Partnerka byla z jeho stavu zdrcená, ale ani na chvíli ji nenapadlo, že by svého milovaného opustila. I šest let po nehodě jsou šťastným párem a vše zvládají s pomocí ošetřovatelky. Zklamal se ovšem v rodině, která na něj zanevřela. „Jakmile zjistili, že přežiji, přestali za mnou chodit do nemocnice a neposkytovali mi už žádnou podporu. Přišli se na mě pak podívat domů, ale popravdě chtěli jen na vlastní oči vidět člověka bez půlky těla. Nechápou ani lásku mé ženy,“ uvedl dnes šestadvacetiletý muž v rozhovoru pro Daily Mail.

Navzdory překážkám, které by většina lidí považovala za nepřekonatelné, Loren zůstává optimistický a děkuje za péči manželce i podpoře sestry. „Od nehody mě podporuje z rodiny jen má nevlastní sestra. Nesmírně si vážím toho, že ji v životě mám. To ona v nemocnici hledala možnosti operací a přišla za lékaři s tím, že by mohli provést zákrok, který následně opravdu udělali. Přemlouvala je,“ doplnil. Loren dostal bionickou ruku v roce 2020 a je mobilní díky speciálně vyrobenému invalidnímu vozíku, ale stále potřebuje nepřetržitou péči.

S manželkou se baví i o případných potomcích, ale zatím uvedl, že na založení rodiny nemají dostatek financí a nechtějí být nezodpovědní. „Mohli bychom podstoupit umělé oplodnění nebo dítě adoptovat. Ale já bych byl rád, alby měly mé děti plnohodnotný život a možnost studií. A na to teď prostředky nejsou. Navíc stále potřebuji já sám hodně péče. Až se naučím pečovat o sebe a nebudeme potřebovat ošetřovatelku, můžeme si pořídit dítě, abychom si místo ošetřovatelky mohli dovolit případnou chůvu,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Gisele Bündchenová a její sexy pózy, které by zvládla jen hadí žena

Modelka je jako laňka i po několika porodech

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová má v pětačtyřiceti letech tři děti a postavu jako za mlada. K tomu je navíc super ohebná a v kondici je jako modelky o desítky let mladší. Podívejte se do...

KVÍZ: Znáte dvojice z vánočních filmů a pohádek? Hrajte o krásné dárky od Ježíška!

Pavel Trávníček a Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Princezna a princ, anděl a čert, hodný chuďas a lakomý boháč... Nebo taky dva věční singles, co to dají o Vánocích konečně dohromady. Ty nejikoničtější postavy ze svátečních pohádek i romantických...

Sexy sestřička o Vánocích volí samotu, za vším stojí touha po klidu

Sexy sestřička a její vánoční edice

Osmatřicetiletá Hayli Hooperová v minulosti prozradila, že kromě práce zdravotní sestry vykonává ještě další profesi. Své známé šokovala, když se přiznala k práci striptérky. Dnes už se nad jejím...

Rakovině se dá předejít, tvrdí zdravotní sestra a učí jak

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Odmalička věděla, že chce pomáhat lidem, uzdravovat je. Když se pak stala zdravotní sestrou, našla v tom smysl i poslání, které ji později přivedlo k pořádání seminářů o prevenci rakoviny.

Svatý Štěpán a staré zvyky: co se 26. prosince smí, nesmí a co přinese štěstí

Pracovník Muzea Beskyd Jaromír Polášek má se svou ženou Jiřinou bohatou sbírku...

Druhý svátek vánoční patří svatému Štěpánovi, prvnímu křesťanskému mučedníkovi. Tento den byl po staletí spojován s koledou, výslužkou a pocitem svobody, který plynul z rčení „na Štěpána nebylo pána!“

Po nehodě přišel muž o půl těla i ruku, život však nevzdal

Po hrozivé nehodě mu lékaři dávali minimální šance na přežití. Přesto je stále...

Lorenovi Schauersovi bylo pouhých osmnáct let, když utrpěl vážná zranění při nehodě. Tehdy ho vysokozdvižný vozík téměř rozpůlil a málokdo věřil, že takovou nehodu přežije. Díky lékařům a podpoře...

27. prosince 2025

Štěstí z celého světa: tyto rituály frčí v zahraničí, zkuste je

Nehonit se jen za prací, užívat si koníčky, rozvíjet svůj potenciál a budovat...

Jsou dny, kdy by vám udělalo moc dobře dopřát si pár chvilek jen pro sebe jako pohlazení těla i duše. Exotické rituály vás budou hýčkat a zároveň odvedou vaše myšlenky od každodenních starostí. Je to...

27. prosince 2025

Trávení po vánočním hodování. Jak se zbavit těžkosti a nadýmání

Ilustrační fotografie

Po svátečním hodování se naše trávení často hlásí o slovo. Těžko se nám vstává, jsme nafouklí a bez energie. Není divu – tělo volá po očistě. Dopřejte mu restart a nastartujte nový rok s lehkostí,...

27. prosince 2025

Od polévky přes pečeni po dezert. Perfektní inspirace na slavnostní hodování

Ilustrační snímek

Letos jsou vánoční prázdniny obzvlášť dlouhé a spousta z nás si bere delší dovolenou, aby byl čas vidět se s rodinou a přáteli, na které během roku není čas. To si ovšem žádá také solidní přípravu na...

27. prosince 2025

Horoskop pro každé znamení na 1. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Starý rok se loučí, nový přichází. Jaké budou naše první dny v roce 2026 podle hvězd? Berani, vy si poplujete na sváteční vlně až do Tří králů, ale přestaňte už hodovat. Váhy, vám svátky budou...

27. prosince 2025

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

27. prosince 2025

Slunovrat v duši. Proč dáváme dárky a jak s tím souvisí tma, líčí psychiatr Honzák

Premium
Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje...

Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje slunce a primáti? To vysvětluje psychiatr Radkin Honzák v kontextu lidské evoluce, vánoční mytologie a své nové knihy s názvem...

26. prosince 2025

Svatý Štěpán a staré zvyky: co se 26. prosince smí, nesmí a co přinese štěstí

Pracovník Muzea Beskyd Jaromír Polášek má se svou ženou Jiřinou bohatou sbírku...

Druhý svátek vánoční patří svatému Štěpánovi, prvnímu křesťanskému mučedníkovi. Tento den byl po staletí spojován s koledou, výslužkou a pocitem svobody, který plynul z rčení „na Štěpána nebylo pána!“

25. prosince 2025,  aktualizováno  26. 12. 7:52

Jak dlouho vydrží bramborový salát v lednici? Rozhoduje i recept

Brambory a zeleninu na salát vaříme dobře osolené – díky tomu jej nebude třeba...

Štědrovečerní večeře je za námi, dárky jsou rozbaleny, a tak v českých domácnostech často přichází na řadu jediná otázka. Jak dlouho vydrží poživatelný salát, kterého přes poctivou včerejší snahu...

26. prosince 2025

Rakev nemá kapsy, radši si užívejte, říká Homolová ze Sanitky splněných snů

Petra Homolová už třetím rokem jezdí se Sanitkou splněných snů.

Petra Homolová plní lidem poslední přání. Před třemi lety založila organizaci Sanitka splněných snů a za tu dobu byla s obdarovanými na rockovém koncertě, fotbalovém zápase i ve věznici. „Možná vás...

26. prosince 2025

Cesta z nespavosti: jednoduché kroky pro lepší noční odpočinek

ilustrační snímek

Jedna špatná noc nevadí. Dvě už cítíme. A když se na posteli převalujeme týden, mozek i tělo začnou dávat jasně najevo, že bez spánku dlouho nevydrží. Nespavost není jen nepohodlí – rozleptává paměť,...

26. prosince 2025

Vánoční návštěvy bez hádek? Vyhýbejte se třaskavým tématům

Štědrý den je jen jednou za rok. Snažte se být v tento čas milá.

Nejoblíbenější svátky v roce jsou příležitostí k setkávání. Jak přečkat nálety příbuzných a přátel bez ztráty kytičky?

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.