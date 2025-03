Kvůli bolesti chtěla žena skočit z útesu, nové zuby byly za trest

Sedmatřicetiletá trojnásobná maminka neměla chrup v dobrém stavu a její zubař jí doporučil zuby odstranit a nosit protézy. Takové řešení se jí nelíbilo a hledala jiné možnosti. Toužila po krásných zubech a doufala, že si svůj sen splní v rodné zemi. Tam by se ovšem nedoplatila, a proto zvolila levnější možnost v Turecku.

„Neměla jsem tušení, na co všechno se zubař chystá. Došlo k nedorozumění a vytrhli mi zbytečně sedm zubů a nahradili je implantáty. Nevěděla jsem, co se děje. Nikdo tam nemluvil anglicky, ale důvěřovala jsem jim. Šokovalo mě, že udělali zákroky, na kterých jsme se nedohodli a navíc to stálo o mnoho víc peněz, než původně říkali,“ uvedla žena pro The Sun.

Původně měla zaplatit v přepočtu zhruba devadesát tisíc korun. Lékař jí však po zákroku předložil účet a ona se nestačila divit. Částka se vyšplhala v přepočtu na téměř šest set tisíc korun. Vše zaplatila, ale po návratu do Británie ji čekala další nepříjemná překvapení.

„Měla jsem nesnesitelné bolesti. Šrouby v implantátech povolily, byla jsem oteklá kvůli abscesu. Nemohla jsem jíst ani pít. Zhubla jsem a styděla jsem se. Nejdřív jsem ani nechtěla jít do nemocnice. Byla jsem extrémně zoufalá, přemýšlela jsem nad tím, že by mi bylo lépe, kdybych skočila z útesu,“ pokračovala nešťastná žena.

Minulý měsíc musela opět odletět do Turecka, aby si nechala korunky a implantáty opravit, ale situace se ještě zhoršila. V korunkách jsou díry, kvůli kterým se jí v ústech hromadí jídlo a způsobuje infekce. „Nemůžu žít bez antibiotik, můj obličej je zničený a stydím se vyjít ven,“ říká.

Před sedmi lety si nechala v Británii udělat čtyři fazety a byla spokojená. Touha po dokonalém úsměvu ji přivedla k rozhodnutí zvolit levnější zákrok v zahraničí a nyní svého rozhodnutí lituje a varuje ostatní. „Je to noční můra. Nejhorší věc, co jsem kdy udělala. Nikdo by neměl jezdit na zubní zákroky do Turecka,“ dodala.