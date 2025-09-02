„Vím, že to není zdravé. Mám pásku připravenou všude po domě. Mám ji u sebe i na cestách. Neustále si dávám do pusy malé kousky lepicí pásky a pak je vyplivnu. Většinou je nejím, ale někdy kousek spolknu,“ říká žena.
Z neobvyklé závislosti nemá radost její matka, protože se obává dopadů na její zdraví a také ji irituje, že všude po domě nachází vyplivnutou lepicí pásku. „Stále to lepí, takže se to nalepí na kdeco. Pak jdu uklízet a páska je všude po celém domě. Vážně snad není místo, kde bych ji nenašla. Nalepí se vám na nohy, na všechno. Štve mě to,“ uvedla.
Není jisté, jaké přesně dopady může pojídání pásky na zdraví ženy mít. Obsahuje totiž lepidlo a chemikálie, které pro tělo nejsou přínosné a v budoucnu by mohly způsobit zdravotní komplikace. „Neměla bych to dělat. Ale stále si říkám, že je to lepší, než kdybych něco opravdu jedla a pravidelně polykala. Je výjimečné, když pásku spolknu,“ pokračovala žena.
V minulosti o své závislosti otevřeně hovořila v pořadu televizní stanice TLC, kde se se svou závislostí svěřilo mnoho dalších lidí. Díky tomu se tak necítila tolik jiná a našla konečně u jiných závislých lidí pochopení.
„Nikomu dalšímu tím neubližuji. Rodina má obavy, ale myslím, že to není tak hrozné,“ snažila se Andrea svou závislost obhajovat. Denně spotřebuje zhruba tři role lepicí pásky. Má své oblíbené, které jí vyhovují i chuťově.