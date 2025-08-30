Aby měla vosí pas, nosí žena korzet třiadvacet hodin denně

Třiatřicetiletá Aleira Avendano původně z Brazílie šokuje svým vzhledem a konkrétně pasem, který má užší než většina lidí na planetě. Aby takové útlosti docílila, musí ovšem nosit stahovací korzet, který sundává na pouhou hodinu denně.
Korzet nosí pravidelně už sedmnáct let v kuse a má v plánu ve své cestě pokračovat. „Už se mi pohnuly i orgány. Je to podobné, jako když je žena těhotná a zvětšující se bříško orgány postupně vytlačuje. Není to nebezpečné, ale vše má svou mez, takže i já musím být opatrná,“ uvedla.

V minulosti si nechala odstranit žebra, aby byl útlý pas viditelnější. Ačkoli si musí nechávat šít oblečení na míru, protože jí máloco sedne, stejně je na svou proměnu hrdá. „Lidem nevysvětlíte, proč chcete být jiní. Odlišnost se soudí a pro nikoho není přijatelná. Být odlišný je však velmi osvobozující,“ myslí si žena.

Říká, že do svého těla už investovala obrovské sumy peněz a hodlá v tom dál pokračovat. Zkoumá dlouhověkost i možnosti stravování, které by mohly prodloužit život. „Na světě je krásně, máme vyměřený čas. A já bych tu chtěla být co nejdéle, takže se snažím dělat vše tak, abych tu byla dlouho,“ míní.

Aleira nyní žije na Floridě a každý den ji zastavují lidé na ulici, protože se ptají, jak je možné, že má tak útlý pas. Lidé ji prosí o společnou fotografii a obdivují ji. Samozřejmě se denně setkává i s lidmi, kteří její vzhled odsuzují. „Základem jakékoli proměny je vždy láska k sobě samému. A v tom problém nemám,“ dodala. Její pas má v obvodu nyní pětačtyřicet centimetrů a chce, aby byl v budoucnu ještě užší.

