Extrémně vysokou ženu muži zbožňují, fascinují je její dlouhé končetiny

Roky na škole zažívala šikanu. Dokonce přemýšlela nad tím, že podstoupí operaci, během které by jí zmenšili kosti a ona tak byla stejná jako ostatní dívky. Pro spolužáky byla monstrem a děti nikdy nevynechaly jedinou příležitost, kdy si ji mohly dobírat.

„Nerada na to období vzpomínám. Nebylo to lehké a nepřála bych to nikomu. Hodně vás to poznamená, ačkoli se snažíte být nad věcí. Ta zlá slova se vám vytetují do hlavy a nezmizí jen tak ze dne na den. O to víc si teď užívám ten pozitivní zájem mužů. Překvapilo mě, kolika lidem přijde taková výška sexy,“ uvedla třiapadesátiletá žena z Velké Británie pro Daily Mail.

Dnes Melanie dokonce ráda nosí i boty na podpatku a platformě, aby si ještě nějaké centimetry přidala. Konečně si užívá svůj vzhled a je spokojená. „Muže fascinují mé dlouhé končetiny. Milují dlouhé prsty i nohy. Je to milé. A to na mě dříve lidé pokřikovali, jestli jsem muž v ženském oblečení,“ pokračovala. I dnes ovšem narazí na podivné osoby, které po ní chtějí sexuální služby nebo prapodivné praktiky. Na takové zprávy nereaguje.

Jako mladá dívka měla pocit, že nemá smysl dál žít a zažívat každý den takové nepříjemnosti. Dnes se těmto myšlenkám směje a uvádí, že až s věkem přišla sebeláska, která jí roky chyběla. „Je až neuvěřitelné, jak mohou lidé ovlivnit váš úsudek, domněnky a myšlení,“ myslí si. Díky sociálním sítím je dnes v kontaktu s ženami a dívkami s podobnou výškou a navzájem jsou si velkou oporou.