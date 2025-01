Ženě nepřestávají růst ňadra, fanoušci z jejího vzhledu šílí

Obvod hrudníku ženy měří přes sto čtyřicet centimetrů. Je stále obtížnější najít padnoucí oblečení i podprsenky. Právě jejich shánění už ženu přivádí k šílenství. „Kupovat tak velké podprsenky je docela složitá záležitost. Málokde seženete takové, které opravdu padnou a za něco stojí. Chci hezké prádlo pro mladé ženy, takže si je raději nechávám šít na míru,“ uvedla.

Kromě toho také neustálé pořizování nového spodního prádla dost „leze“ do peněz. Za jednu podprsenku utratí v přepočtu zhruba čtyři a půl tisíce korun. Ročně si prý ale jen prodejem fotografií v prádle přijde na v přepočtu devět milionů korun a počet platících fanoušků stále roste. Na finance si tedy nestěžuje.

„Prsa stále rostou a nedá se odhadnout, jak moc povyrostou a kdy. Jsou měsíce, kdy se velikost nemění. A pak najednou přijde měsíc, kdy se zvětší i o několik velikostí,“ sdělila žena pro server Nypost.

Léta prsa téměř nerostla a neměla žádné problémy. Pak začala růst a podle lékaře není jasné, co je příčinou. Mohla by si ňadra nechat zmenšit, nicméně podle lékařů by opět dorostla. Mladá maminka nechce riskovat a raději na žádný zákrok nepůjde. Stále častěji přitom trpí nesnesitelnou bolestí zad.