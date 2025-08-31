Sedmačtyřicetiletá žena z Los Angeles chce další plastiky. Na mnoha klinikách ji už lékaři odmítli s tím, že je operace velké riziko. Vždy si ovšem našla cestu k jinému chirurgovi, který zákrok udělal.
„Jako jsou lidé závislí na kofeinu nebo nikotinu, já potřebuji mít svá velká prsa. Miluji je, těším se na ně. Ráda si kupuji nové oblečení, ve kterém má ňadra hezky vyniknou. Těší mě zájem lidí a baví mě i ti, pro které jsem trnem v oku. Vše, co se týká mých ňader, zkrátka miluji. Myslím na ně ve dne v noci,“ uvedla žena.
Sama říká, že jsou její ňadra pro ni na prvním místě a pokud by se jich musela zbavit, raději by svůj život ukončila. „Patří ke mně. Myslím, že si mě bez nich nedokáže už nikdo představit,“ pokračovala. V minulosti podstoupila i několik dalších plastik. Má větší zadek díky silikonovým výplním a také zmenšený nos nebo zvětšené rty. Uvedla, že je pro ni návykové podstupovat operace. Na každou změnu se velmi těší a příjemná je jí i anestezie.
„Každý máme něco, co druhé šokuje. U mě je to má obsese a vzhled, a tak se mi to líbí. Ale jedno vám řeknu. Nakupování je pro mě ta nejotravnější záležitost světa. Nemůžu vůbec sehnat oblečení, které by mi perfektně padlo. Vážně miluji oblečení a s radostí si pořizuji nové, jen je stále těžší ho sehnat. Když něco takového najdu, je to zázrak a kupuji to hned dvakrát,“ uvedla v dokumentu pro pořad stanice TLC.
Problémy ovšem nemá zdaleka jen s oblečením. Uvedla, že se často nemůže pohybovat v obchodech, které mají těsné uličky. „Tolikrát už se mi stalo, že jsem něco shodila. Musím si na to dávat pozor, mohu ňadry smést cokoli,“ dodala se smíchem žena, která si díky speciální metodě svá ňadra pravidelně přifukuje a stále věří, že se jejich velikost může ještě zdvojnásobit.