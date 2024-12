Místo krásných rtů měla žena po zákroku ústa jako dva párky

Jednatřicetiletá žena po aplikaci injekcí v domácím prostředí musela navštívit nemocnici, protože jí rty extrémně opuchly, svědilo ji celé tělo a měla i oteklé oční okolí. Bála se, že má extrémní alergickou reakci, která může vést až k septickému šoku, a raději se nechala vyšetřit.

V nemocnici jí podali přípravky proti svědění a otokům, ale rty nesplaskly. Vypadaly jako dva nafouknuté párky a nedalo se s nimi nic dělat. Několik měsíců čekala na to, až bude vypadat lépe.

„Nějaké zákroky jsem za sebou měla. Měla jsem s tím zkušenosti. Nikdy jsem neměla takovou reakci. Vyděsilo mě to. Myslela jsem si, že tak budu vypadat navždy. Ani lékaři nechápali, jak je možné, že mi rty takto otekly,“ uvedla žena pro Dailymail.

Všechny ženy tak chtěla varovat, aby se raději svěřily do rukou profesionálů a nezkoušely se zkrášlovat doma podobně jako ona. „Nemuselo by to dopadnout dobře. Myslím, že mám ještě štěstí, že se otok vytratil. Mohla jsem dopadnout hůř,“ doplnila s tím, že po komplikacích začala na internetu hledat ženy s podobným problémem a nestačila se divit. Mnohdy totiž ženy dopadly opravdu ještě hůř a čekalo je kolečko chození po doktorech.