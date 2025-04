Velikost jejích nohou je dvaačtyřicet. S ohledem na její výšku 150 centimetrů jsou tak velké nohy přímo do očí bijící a denně musí odpovídat na všetečné dotazy týkající se právě této části jejího těla. Už si na nevěřícné reakce okolí zvykla, ale v pubertě to pro ni nebylo zdaleka tak jednoduché. Zažívala šikanu a toužila po plastice, která by ji tak velkých nohou zbavila.

„O velikosti nohou už dnes normálně vtipkuji. V minulosti to tak ovšem nebylo. I dnes se bohužel objevují situace, kdy mi není příjemné, že mám nohy tak velké. Některé muže jejich velikost přímo fascinuje, a dokonce i vzrušuje. Mají zvláštní požadavky,“ sdělila.

Maddie ráda hraje tenis, ale nenávidí tenisové boty. Podle ní právě ty nohy ještě víc prodlužují, a to se jí nelíbí. Pokud možno na fotografiích nohy příliš neukazuje, aby si někdo nevšiml, že jsou velké. I tak už má však po světě mnoho fanoušků, která zaujala jen díky nim.

„Když jsem dělala roztleskávačku, větší nohy byly výhodou. Holky si pochvalovaly, že se během show na mně umí lépe udržet. To bylo asi tak jediné pozitivum, které jsem si na celé záležitosti našla,“ míní.

Její přátelé jí říkají Yetti v sukni a na internetu už se setkala s přezdívkou „Ta maličká s obříma nohama“ nebo „Sexy mrně s velkou nohou“. Někteří muži se jejích nohou bojí, jiní jsou z nich nadšení. „Už se mi stalo, že jsem šla na rande a tam mi kluk sdělil, že mu moje nohy nahánějí strach. Takže odešel s tím, že by to mezi námi nemohlo fungovat,“ dodala.