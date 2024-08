Žena má největší jazyk na světě, téměř se jí nevejde do úst

„Kdykoli někomu ukážu, jak velký jazyk mám, lidé se nejprve leknou a pak se smějí. Nechápou, jak je možné, že se mi vejde do pusy. Pak po mně zpravidla chtějí, abych jim ukázala, jak jím a piji. Dělám to stejně jako ostatní. Ale rozhodně mohu jíst mnohem větší zmrzlinu,“ smála se žena, která je díky jazyku zapsána v knize rekordů.

Velký jazyk měla už jako dítě. Když byla ještě kojenec a neměla zuby, často měla jazyk venku jako pes. Později už ho pak sama záměrně schovávala za zuby. Přesto si ve škole zažila nepříjemné chvíle kvůli šikaně. Děti jí dávaly velikost jazyku „sežrat“.

„Zažila jsem hodně nepříjemných chvil. Je to stejné jako když máte větší nebo naopak výrazně menší jinou část těla. Je to pro okolí zkrátka v nějakém smyslu nepřijatelné, poukazují na to. Vysmívají se. Ale dnes jsem nad věcí. Je to má součást a vlastně jsem na to hrdá,“ pokračovala žena pro The Guardian.

V dospělosti už se nesetkala s tím, že by ji někdo kvůli velikosti jazyku urážel. Sama se smála a říkala, že by se jí k tak velkému jazyku hodila také největší pusa na světě, tu si ovšem „přivlastnila“ jiná rekordmanka.