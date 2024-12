Nejvyšší žena světa si výšku užívá, přesto denně zažívá mnoho těžkostí

Žena je pro mnoho lidí po celém světě velkou inspirací, protože i přes bolesti a nepříjemnosti spojené s extrémní výškou dokáže být stále nad věcí a rozdávat úsměvy. Jednoduchý život ovšem nemá. Často trpí bolestmi a ne vždy je jí do „zpěvu“. Rumeysa má vzácný Weaverův syndrom, kvůli kterému jí rostou kosti víc, než je u ostatních lidí běžné. Je o hodně vyšší než její rodiče a doma si připadá jako obr.

„Všechno je mi malé. Doma jsou věci přizpůsobené ostatním členům naší rodiny, takže já si musím zvyknout. Mám speciálně upravenou židli a posuvný stolek, ale gauč má normální velikost. Nemohu mít klasickou postel, takže mi ji vyrobili na míru. Když jsem v kuchyni, musím být hodně skrčená, abych mohla něco dělat. Většinu času mi musí pomáhat moji rodiče, protože dlouho v takové pozici nevydržím, mám pak bolesti,“ sdělila žena.

Smůlu má i v oblasti randění. Ačkoli by si ráda našla muže svých snů, s její výškou je to téměř nemožné. Muži mají podle ní radši menší ženy a o tak vysokou partnerku nikdo nestojí. Mohla by ovšem randit s mužem, který je aktuálně tím nejvyšším na světě. Je jím čtyřicetiletý Sultan Kösen a měří 251 centimetrů. Shodou okolností je také z Turecka, takže šance seznámení je o něco vyšší. Zatím ovšem neuvažovala nad tím, že by ho oslovila a navštívila.

„Najít lásku je asi snem každého z nás. Já jsem šťastná, že mám po svém boku milující rodiče, kteří jsou mi tou největší oporou,“ doplnila. Každý den se musí kvůli bolestem částečně pohybovat na vozíku a její maminka je její pravou rukou. „Říkám jí, jaký mám výhled a co se zrovna děje někde v dálce, kam by ona nedohlédla. Rády vtipkujeme,“ dodala pro Daily Star.