Influencerka dělá vše pro to, aby měla největší pusu na světě

Fanoušci ženu v jejím snu o novém světovém rekordu podporují. Zpočátku nahrávala videa jen pro zábavu a netušila, že se stanou tolik populárními.

„Byl to vtip. První video jsem vůbec nenahrávala s tím, že bych chtěla vytvořit něco virálního. Samotnou mě to překvapilo. Jsou lidi, které to absolutně fascinuje,“ sdělila. První video už vidělo víc než deset milionů lidí po celém světě. A právě díky sledujícím nakonec přišla s nápadem na zápis do knihy rekordů.

Zatím je rekordmankou žena, která otevřela ústa tak, že byla široká sedmnáct centimetrů. K tomu Xehli chybí ještě čtyři centimetry, a to není málo. Věří ale, že pravidelným cvičením se opravdu stane rekordmankou.

„Myslím, že mít své jméno v knize rekordů je něco fascinujícího. A já věřím, že se tam dostanu. Chci světu ukázat, že do mé pusy se vejde ledacos,“ doplnila pro server Dailystar.