Rakoviny se nezalekla. I přes obavy lékařů zkouší žena alternativní léčbu

  12:37
Třiačtyřicetiletá Emma Johnsonová z Newcastle v Austrálii žila poklidný život plný sportu, pohody a zdravé stravy. Ani ve snu ji nenapadlo, že zrovna ji může potkat rakovina. Každým rokem chodila na mamograf, ale i tak ji choroba překvapila. Rakovina ve čtvrtém stádiu ji měla zabít, nyní díky alternativní léčbě ustupuje.
Odmítla se smířit s tím, že už jí kvůli rakovině nezbývá moc času. Žena se vydala na kliniku, kde zvolila alternativní léčbu.

„Když jsem poprvé přišla do nemocnice s tím, že se mi něco nezdá, myslela jsem, že odejdu s termínem na vyndání obyčejné cysty z prsu a vše bude v pořádku. Lékařům se to ale nezdálo a objednali mě na biopsii až za několik týdnů. Tušila jsem v ten okamžik, že musím na vyšetření dřív. Tak jsem se objednala jinde a rychleji a verdikt byl jasný. Byla to rakovina,“ uvedla žena pro Dailymail.

Rakovina se šířila velmi rychle. Emma tvrdí, že po pouhých sedmi dnech už byla i v uzlinách a játrech. Místo možnosti chemoterapie a operací jí lékaři v Austrálii nabídli pouze paliativní péči a uvedli, že má před sebou maximálně dva roky života, protože se rakovina dál bude rozšiřovat do celého těla. S takovou informací se ale nespokojila a rozhodla se hledat řešení jinde.

„Hledala jsem kliniky po celém světě. Našla jsem kliniky v Německu, ve Švýcarsku. A nakonec jsem našla jednu, která je v Mexiku. Pročetla jsem si desítky pozitivních zkušeností pacientů, kteří kliniku navštívili, a hned jsem si objednala letenku. Přiletěla mě podpořit kamarádka z Austrálie i sestra z Velké Británie. Samozřejmě jsem měla obavy a pochyby, ale dnes nelituji a opravdu věřím, že bude vše dobré,“ pokračovala.

Kliniku navštívila celkem třikrát a absolvovala procedury, které byly pro mnoho lidí z jejího okolí až příliš bizarní, ale kupodivu zafungovaly. Nádor v prsu se totiž výrazně zmenšil a metastáze v uzlinách a v játrech jsou pryč úplně.

„Výsledky jsou jasné. A věřím, že to opravdu dopadne dobře. Lidé si myslí, že jsem si celý svůj příběh vymyslela, a osočují mě ze všeho možného. Jsem zvědavá, co budou říkat, až se plně uzdravím,“ doplnila. Léčba je velmi finančně nákladná a mnozí by si ji ani nemohli dovolit. Emma také říká, že podobná léčba není pro každého. A jen lékaři na klinice mohou posoudit, zda je člověk vhodným kandidátem.

Vstoupit do diskuse

