Helen měla kryptické těhotenství. Což je termín pro stav, kdy žena neví o svém těhotenství až do velmi pozdního stadia, nebo dokonce porodu. Příznaky těhotenství, jako je vynechání menstruace, ranní nevolnosti nebo zvětšení břicha, mohou být u kryptického těhotenství mírné, nebo je žena připisuje jiným příčinám, jako je stres, nadváha nebo menopauza. Stejné to bylo i u Helen.
„Bylo mi skvěle. Užívala jsem si dovolenou společně s partnerem a naší šestiletou dcerou. Uprostřed noci jsem začala mít křeče do břicha a měla za to, že jsem jen něco špatného snědla a teď mě to dohnalo se zažívacími potížemi. Ani mě nenapadlo, že rodím. Když jsem ale došla na toaletu, ucítila jsem extrémní potřebu tlačit a za pár okamžiků jsem mezi nohama držela dítě. Byl to obrovský šok, ale zároveň i sladké překvapení. Máme úžasnou holčičku, ze které jsme všichni absolutně nadšení,“ uvedla žena.
Za sebou má už několik těhotenství. Má osmnáctiletého syna a šestiletou holčičku. Po jejím narození byla v očekávání ještě několikrát, ale vždy potratila. Poté už snahu o další dítě s partnerem vzdali a ona v posledních měsících měla za to, že slabší menstruace zřejmě značí přicházející menopauzu.
„Jedla jsem stejná jídla, nebyla unavená. Měla jsem stále stejné oblečení, chodila do posilovny. Nic nenasvědčovalo tomu, že bych měla být těhotná. Během předchozích těhotenství jsem měla obří břicho, které se rozhodně nedalo přehlédnout. Teď jsem neměla žádné. Nechápu, kam se dokázala v břiše vměstnat,“ smála se Helen.
Když přišlo miminko na svět, novopečení rodiče byli tak v šoku, že ani nekontrolovali, zda je to dívka nebo chlapec. To jim řekli až přivolaní záchranáři, kteří miminko zkontrolovali a v nemocnici jim bylo řečeno, že je holčička naprosto zdravá a přišla na svět zřejmě v řádném termínu. „Je to zázrak, za který budeme navždy vděční,“ doplnili dojatí rodiče pro Daily Mail.