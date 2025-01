Žena chtěla dokonalé intimní partie, po plastice trpěla bolestmi

„Nemohla jsem sedět. Nemohla jsem chodit. Měla jsem problémy i na toaletě. Bolest hodnotím jako jedenáct z deseti. Opravdu jsem nic horšího nikdy nezažila,“ uvedla.

Měsíce měla pocit, že bolest snad nikdy neskončí, a zákroku litovala. Nakonec se ale vše zahojilo a dnes si úpravy nemůže vynachválit. „Mám mnohem lepší sex s manželem. Všechny prožitky jsou intenzivnější,“ pokračovala. Nechala si dokonce provést anoplastiku, což je zákrok zaměřený na úpravu a rekonstrukci anální oblasti.

„Ke všemu jsem se rozhodla sama a dobrovolně. Manželovi jsem pouze sdělila, na jakou operaci se chystám. Myslím, že pokud žena není se svým tělem v intimních oblastech spokojená, měla by do plastiky jít. Je důležité cítit se dobře i tam dole,“ doplnila.

Už v minulosti si jednou vagínu nechávala upravit. Toužila vypadat stejně jako panenky Barbie. Lékaři jí tehdy odstranili stydké pysky a aplikovali výplně, aby vše bylo co nejhladší a nejzaoblenější. Kromě toho je Gitte posedlá svým poprsím. „Stále si stojím za tím, že je mé poprsí malé. Chci větší. Nedávám na rady druhých, dělám to tak, jak to cítím já,“ dodala.