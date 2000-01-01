náhledy
Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by neměnila a říká, že nyní žije svůj sen. Ani prodloužení jí však nestačí a stále nosí boty na platformě.
Theresia si užívá, že má konečně tak dlouhé nohy, o kterých snila od dětství. I tak ale dál nosí podpatky. Sice má nohy delší o čtrnáct centimetrů, ale jejím snem bylo prodloužení o rovných dvacet centimetrů.
Operace ji vyšla na v přepočtu tři a půl milionu korun a rozhodně nepatřila mezi ty nejjednodušší. Hrozila jí mnohá pooperační rizika, ale i tak se pro zákrok rozhodla. „Vždy jsem milovala ženy s dlouhýma nohama. Když mi jeden z mých bývalých partnerů řekl, že by se ke mně vrátil jen tehdy, kdybych byla větší, zlomilo se to ve mně. Začala jsem o prodloužení nohou opravdu vážně uvažovat,“ uvedla žena pro The Sun.
Její první operace nohou proběhla v roce 2016 a druhá v roce 2022. Při té jí byly proříznuty stehenní a dolní kosti a do holenních kostí byly vloženy nastavitelné teleskopické tyče, kterými lékaři otáčeli, dokud její nohy nebyly delší.
Theresia měřila před operacemi 170 centimetrů a nyní měří 184 centimetrů jako supermodelka. „Mohla bych rovnou na molo. Přála jsem si předvádět oblečení, ale vždy mi říkali, že jsem moc malá. Trpěla jsem tím. Teď už bych to mohla dělat s přehledem. Ale už na to nemám věk,“ smála se.
Dlouhé měsíce musela chodit o berlích, protože měla bolesti. Nikdy ale nezalitovala, že se do takového zákroku opravdu pustila. „Bolest byla známkou toho, že se všechno hojí. A každá jizva mi připomíná, že jsem o čtrnáct centimetrů povyrostla,“ uvedla.
Od operace se neustále fotí tak, aby plně vynikla délka nohou. „Přidávám si ještě pár centimetrů díky podpatkům. Můžu mít klidně dva metry,“ směje se.
„Prodělala jsem celkem osm operací. Velkou oporou mi byl můj současný partner. Tomu bývalému s radostí ukážu prostředníček, až ho potkám. Chtěl vysokou modelku, říkal, že jsem malá a dnes mám o tolik centimetrů víc,“ vzkázala.
Theresia se živí jako modelka a díky výšce dnes dostává i víc nabídek na focení. „Změnil se mi život. K lepšímu,“ doplnila.
Na Instagramu nešetří fotografiemi, kde nohy ukazuje stejně jako zbytek těla. „Lidé se mě ptají, proč se tak fotím. Ukazuji, jak moc jsem spokojená sama se sebou,“ říká.
Dříve měla podle svých slov nízké sebevědomí. Ačkoli se snažila působit sebejistě, rozhodně se tak necítila. „Setkala jsem se s různými lidmi, kteří si o mně myslí ledacos. Já nikoho nesoudím, každý máme jiný pohled na život, jiné sny. Žijeme vlastní životy, nemá smysl se zabývat životem druhých, do kterého nám nic není,“ míní.
Na nohách má hodně jizev. Zbavovat se jich ale pomocí laseru nechce. „Jsou připomínkou toho, co vše jsem zvládla,“ říká.
Podle mnohých je její vliv na ostatní toxický. Hodně lidí jí píše, že ovlivňuje mladé špatným směrem. To ale sama odmítá.
Theresia by chtěla mít nejdelší nohy v Německu. „Rekordmankou nejsem. A další prodlužování neplánuji. Podpatky jsou jasná volba,“ uvedla.
Osmkrát byla na operaci, následně byla hospitalizována a několik týdnů nemohla chodit. Přesto by neměnila.
„Ještě si to bude sedat a chvíli potrvá, než bude výsledek dokonalý. Už teď to ale vypadá lépe, než jsem si kdy představovala,“ říká.
