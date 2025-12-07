|
Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší
Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...
Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá
Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že...
Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici
Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...
Roky se zohyzděnými ňadry na sklonku života herečku trápily
Dnes již zesnulá herečka Tawny Kitaenová trpěla kvůli zohyzděným ňadrům ještě pár let před tím, než zemřela. Když tehdy navštívila kliniku plastické chirurgie, čekal ji navíc šok. Lékaři jí totiž na...
Ve sto jedna letech je žena v kondici jako nikdy, cvičit začala nedávno
Ińaxi Lasa ze Španělska bude zřejmě rekordmankou, pokud jde o věk a pravidelné návštěvy fitness centra. Je jí sto jedna let a je ve skvělé kondici. A to s posilováním začala až po devadesátce. Do té...
Tlak v břiše, zežloutnutí i hubnutí. Jak poznat varovné signály rakoviny jater
Rakovina jater bývá v počátcích nenápadná a často se projeví až ve chvíli, kdy už bývá léčba složitá. Každoročně touto chorobou onemocní v Česku více než tisíc lidí, patří k nádorům s velmi vysokou...
Příběh Hany: Manžel chce na Vánoce odletět za teplem, já z toho šílím
Většinou se s manželem shodnu na tom, jak budeme trávit volný čas nebo kam pojedeme na dovolenou. Nakonec, pokud se mi občas nějaký jeho nápad nelíbí, tak si prostě udělám jiný program. Ale co se...
Smutné Vánoce maminek. O dárek si klidně řekněte, nechtějte dokonalost
Je to celkem obvyklá situace. Děti se radují z dárků, manžel si pochutnává na salátu a matka rodiny sedí zhrouceně v křesle a pokouší se předstírat nadšení z dětského obrázku. Možná si potom někde v...
Zaostřeno na dárky: tyto módní kousky rozhodně udělají radost
Vánoce se blíží, pomalu je třeba začít přemýšlet, co by se tak mohlo objevit pod stromečkem. Jistě se vám proto bude hodit pár tipů na ty nejkrásnější dárky.
Krev v moči není banalita. Kdy byste měli zpozornět?
Když spatříte v moči krev, nikdy byste nad tím neměli mávnout rukou. Může se totiž jednat o problém, který je potřeba začít urychleně řešit. Kdy vyhledat lékaře?
Týdenní horoskop od 8. prosince: hvězdy chystají překvapení a nečekané zprávy
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Tlumočnice překládá do znakové řeči i koncerty. Ticho je kouzelná hudba, říká
Tlumočnice českého znakového jazyka Marie Horáková už téměř dvacet let staví most mezi slyšícími a neslyšícími. Její svět je tichý – a přesto plný slov, emocí i příběhů. Co jí pomáhá vytrvat, i když...
Kakaové hvězdičky s polevou
Lehké
40 min
Pokud už se chystáte pustit do pečení na Vánoce, máme pro vás zajímavý recept.
Vznik autismu ovlivňuje hodně faktorů prostředí, vakcíny to nejsou, říká badatel
Martin Balaštík zkoumá ve Fyziologickém ústavu Akademie věd vývoj mozku. Co vše na něj má vliv? Jaké změny vedou k autismu? Podaří se někdy přijít té nemoci na kloub? Odpovídá v rozhovoru pro magazín...
Aféra s náhrdelníkem. Jak hraběnka, šarlatán a prostitutka podvedli královnu
Historie extravagantního diamantového náhrdelníku se psala krví, ač byl původně zamýšlen jako romantické gesto. Francouzská královna Marie Antoinetta za něj zaplatila životem, a to i přesto, že ho...