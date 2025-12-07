Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

  11:07
Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by neměnila a říká, že nyní žije svůj sen. Ani prodloužení jí však nestačí a stále nosí boty na platformě.
Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

