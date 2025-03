Každý den se setkává s odsuzováním. Nemůže jít do obchodu, aniž by si „neužila“ nepříjemné zírání lidí a ukazování prstem. Po letech už si zvykla, že se nemusí zalíbit každému, a o to víc si užívá pozornost fanoušků, kteří právě její tělo milují.

„Je to vlastně forma fetiše. Pro většinu společnosti stále není normální, aby se mužům líbily větší ženy. Přitom je to jen otázka vkusu. Já zase nemohu pochopit, že se někomu líbí extrémní štíhlost. Nikdy by mě však nenapadlo někoho urážet. Starám se sama o sebe,“ uvedla žena pro Daily Mail.

Lidé často zmiňují její zdravotní stav a dotazují se na to, jak se cítí. K lékaři chodí pravidelně a i přes morbidní obezitu je na tom velmi dobře. I její lékař je šokovaný, že nemá vyšší cholesterol ani jiné problémy. „Dbám na to, abych chodila na preventivní prohlídky. Mnoho lidí mi to nevěří, ale pravidelně se také hýbu. Pro své zdraví toho dělám hodně. Nekašlu na sebe. Doufám, že svým příběhem třeba ukážu světu, že i silnější ženy jsou normální a krásné,“ doplnila.

Reenaye si měsíčně díky placené platformě vydělá v přepočtu zhruba sto padesát tisíc korun pouze za sdílení videí, na kterých se nakrucuje v krajkovém spodním prádle nebo hraje, že pojídá malé plastové panáčky. „Muži milují, když si hraji na obryni,“ dodala.