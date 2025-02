Influencer na sebe chce za každou cenu poutat pozornost, prodává sperma

„Nejdřív jsem si myslel, že je to vtip. Tak jsem k tomu také přistupoval. Pak mi můj sledující sdělil, že to myslí vážně. A já si řekl, proč ne,“ uvedl influencer. Došlo mu, že než sperma k novému majiteli dorazí, už se nemůže použít k početí, a to ho uklidnilo. A také si doručení vzácné tekutiny náležitě naúčtoval.

Se vším se neváhal na internetu pochlubit, ale jeho fanoušci ho za to odsoudili. Podle některých je to přehnané, nechutné a okrádání lidí. „Není to můj byznys plán. A nemám v plánu to dělat pravidelně. Udělal jsem to, byla to výjimka a nestydím se,“ pokračoval.

Podle něj to není o nic divnější než prodávání vůně vlastní vagíny nebo použitých kalhotek. „Každé zboží má svého kupce. A lidé často kritizují to, čemu nerozumí. A hlavně jim do toho nic není. Bylo celkem vtipné sledovat postupné reakce lidí. Neskutečně to někoho rozčílilo, taková hloupost,“ myslí si.

V dnešní době je možné prodat opravdu cokoli. V minulosti se influencera někteří lidé tázali, zda by neprodal trenky po cvičení nebo ponožky, které si vzal do posilovny. „Jsou to jen transakce mezi dospělými lidmi. Nic víc,“ dodal pro Needtoknow.