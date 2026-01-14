Nějaký čas Suze v břiše rostl tumor, který musel ven, protože už ji mohl vážně ohrozit na životě. Nacházel se v oblasti vaječníků a pomalu tlačil na okolní orgány. Byla to velká hmota, přes kterou dál do břicha nebylo vidět. Lékaře ale nenapadlo, že by se za ním mohlo skrývat něco jako miminko. Děloha totiž byla prázdná. Miminko se ovšem uhnízdilo mimo dělohu a k překvapení všech se tam pohodlně vyvíjelo celých devět měsíců, aniž by o tom věděli.
„Je to neskutečné. Měla tak velké štěstí, že se něco nepokazilo. Kdyby začala krvácet, nepřežila by. Nemohli bychom se přes nádor ani k miminku dostat včas. Jen díky tomu, že nebyly žádné komplikace, donosila mimo dělohu krásného a zdravého chlapečka. Je to opravdu velmi bizarní příběh,“ uvedl ošetřující lékař ženy.
Suze měla nepravidelnou menstruaci a bolesti břicha. Vše konzultovala s lékařem, ale ten měl za to, že vše souvisí právě s nezhoubným nádorem. „Nikdy mě nenapadlo, že bych mohla být těhotná. Proč bych si to také myslela, když jsem na kontrolách u gynekologa jasně viděla na ultrazvuku, že děloha je prázdná,“ uvedla žena pro magazín People.
Když se po operaci probrala z narkózy, myslela si, že sní. Chvíli měla pocit, že ještě doznívá narkóza a lékaři jen vtipkují. „Obrovský útvar měla téměř v celém břiše. A pak jsem ho uviděl, donošeného chlapečka v břišní dutině, kousek od jater, jak je spokojeně tělíčkem opřený o dělohu,“ popsal svůj neuvěřitelně šokující nález doktor John Ozimek z nemocnice Cedars-Sinai.
Když o všem informoval rodinu ženy, nikdo nechápal, o čem mluví. Mysleli si, že si spletli pacienty, a zpočátku nerozuměli tomu, co se jim snaží vysvětlit. „Moc jsem druhé dítě chtěla, ale nedařilo se nám. A pak jsem po sedmnácti letech najednou měla syna. Je to zázrak. Všichni jsme nadšení. Naše sedmnáctiletá dcera se konečně dočkala sourozence,“ doplnila nadšená žena.