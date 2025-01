Nejlepší pochoutka na světě? Podle ženy je to její vlastní placenta

Když porodila, poprosila svou dulu, aby se o placentu řádně postarala a následně pověřila manžela, aby ji umístil do lednice. Pak ji očistila, nakrájela a zamrazila jako kterékoli jiné maso, co si nosí z obchodu. Jednotlivé kousky placenty pak přidává do jídel a nemůže si vynachválit jedinečnou chuť.

„Jsem přesvědčená o tom, že je placenta pro tělo matky velmi důležitá. Je výživná a nevidím nic divného na tom, že ji konzumuji. Nejsem jediná na světě. Když se navíc zaměříme na historii, ženy dříve svou placentu také pojídaly,“ uvedla žena.

Podle ní dnes ženy placentu nejedí jen kvůli společnosti, která se na celou věc dívá „skrz prsty“. „Pro mnoho lidí je to nepředstavitelné. Jsem prý nechutná. Já nikomu nic nenutím. Pouze sdílím svou cestu mateřstvím a toto je také její součást. Mám hodně kamarádek i kolegyň, které s příchodem prvního dítěte měly poporodní deprese. Pak jim bylo doporučeno pojídat placentu a u druhého porodu byly pak v pořádku,“ pokračovala žena pro Whatsthejam.

Podle odborníků je však právě takové tvrzení absolutním nesmyslem. Placenta sice obsahuje různé výživné látky, ale ženy před poporodní depresí neochrání. „Kdybych se měla rozhodnout znovu, opět bych si placentu uchovala a konzumovala ji. Je to delikatesa,“ dodala.