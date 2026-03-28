Jak moderní auta mění nároky na zrak: Proč v noci hůř vidíte?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Dnešní řidič už nebojuje jen s mlhou a deštěm. Do cesty se mu staví agresivní LED světlomety a obří palubní displeje přímo v zorném poli. Oči v moderním provozu pracují pod největším tlakem v dosavadní historii. Ukazuje se, že v éře digitálních kokpitů už nestačí mít jen „nějaké brýle“ – potřebujete biometrické brýlové čočky, které odpovídají tomu, jak se svět za čelním sklem skutečně změnil.
Fotogalerie2

Ostré a jasné vidění i za volantem? Pomohou vám biometrické brýlové čočky. | foto: RodenstockAdvertorial

Zatímco auta za posledních deset let prošla digitální revolucí, naše oči zůstaly evolučně stejné. Jenže nároky na zrak za volantem vystřelily do nebes. Podle čerstvých dat AAA Newsroom z března 2026 považuje šest z deseti řidičů oslnění za zásadní problém a většina z nich potvrzuje, že situace se rok od roku zhoršuje. Vítejte v řidičské džungli, kde jsou světla jasnější, displeje větší a únava očí při řízení novým standardem.

Proč je řízení v roce 2026 pro oči náročnější než dřív?

Moderní silnice jsou plné „bílého“ světla. LED technologie sice skvěle svítí, ale jejich vysoký jas a modrá složka spektra jsou pro lidské oko mnohem agresivnější než staré žluté halogeny. Když se k tomu přidá móda vysokých SUV, jejichž světlomety míří přímo do úrovně očí řidičů v běžných vozech, vzniká koktejl, který doslova vypíná noční vidění.

Výzkum britské agentury TRL potvrzuje, že oslňování při řízení není jen subjektivní pocit. Vyšší luminance moderních světel prokazatelně prodlužuje dobu, po kterou oko po oslnění tápe ve tmě. Pro řidiče to znamená vteřiny slepoty, které v rychlosti 90 km/h mohou být fatální.

Displeje a infotainment: Když technologie oči spíše unavují

Interiér moderního auta připomíná řídicí středisko NASA. Máme tu navigace, digitální budíky a head-up displeje. Pro mozek je to skvělý servis, pro oči však otročina. Oko musí bleskově přeostřovat mezi dálkou na silnici a zářícím displejem pár desítek centimetrů před obličejem.

Americká oftalmologická akademie (AAO) upozorňuje, že digitální zařízení v kabině významně zvyšují zrakovou únavu. Při sledování obrazovek totiž méně mrkáme, což vede k suchosti a rozmazanému vidění. Pokud k tomu připočteme špatné vidění při dešti, kdy se světla displejů odrážejí v mokrém skle, je zaděláno na pořádný bolehlav.

Proč běžné měření zraku v moderním provozu selhává?

Klasická optika dlouho pracovala s průměrnými modely oka. Jenže v noci se zornice rozšíří a odhalí i ty nejmenší nedokonalosti vašeho oka, které ve dne vůbec nevnímáte. To je odpověď na otázku: „Proč hůř vidím v noci při řízení?“

Standardní brýle vám sice pomohou přečíst značku, ale nevyřeší kontrastní citlivost ani halo efekty kolem světel. Řešením jsou biometrické brýle na míru. Díky technologii biometrického měření zraku, která mapuje oko v tisících bodech, vznikají biometrické brýlové čočky (např. B.I.G. EXACT® Sensitive), které počítají s unikátní anatomií právě vašeho oka.

Ostré a jasné vidění i za volantem? Pomohou vám biometrické brýlové čočky.

Biometrické inteligentní brýle: Luxus, nebo nutnost?

V éře, kdy si auto samo hlídá jízdní pruhy, je paradoxní spoléhat na běžné brýlové čočky. Při šeru se totiž zornice přirozeně rozšiřuje, což zvýrazňuje i drobné vady oka, které ve dne (při stažené zornici) vůbec nevnímáte. Právě proto klasické měření za ostrého světla v ordinaci často neodhalí, proč se v noci cítíte za volantem nejistě.

Biometrické inteligentní brýle nejsou marketingový výstřelek, ale logická odpověď na moderní dobu. Díky datům z biometrického měření dokážou:

  • Zajistit ostré vidění v celém poli: Už žádné natáčení celé hlavy, abyste viděli do zpětného zrcátka.
  • Redukovat oslnění: Přesné dioptrie vypočítané na tisíciny milimetru minimalizují nepříjemné halo efekty a „hvězdice“ kolem světlometů.
  • Zrychlit přeostření: Biometrie pomáhá oku plynule a bez námahy přecházet mezi digitální palubní deskou a děním na vozovce.

Jak poznat, že potřebuji nové brýle na řízení?

Mhouříte za volantem oči? Cítíte po hodinové jízdě pálení nebo tlak ve spáncích? To jsou jasné signály. Kontrola zraku pro řidiče by dnes neměla být jen o čtení písmenek na tabuli, ale o komplexním vyšetření, které zohlední váš životní styl za volantem.

Pokud chcete mít jistotu, že vaše vidění při řízení je stoprocentní, prvním krokem je odborné biometrické měření zraku. Jen tak získáte správné brýle, které vás v džungli moderního provozu nenechají ve štychu.

Najděte nejbližší oční optiku ve vašem okolí a dopřejte svým očím technologii, která konečně drží krok s vaším autem.

RYCHLÝ TEST: Jste za volantem v bezpečí?

  • Musíte v noci zpomalit, protože si nejste jistí, kde přesně končí krajnice?
  • Stává se vám, že vás protijedoucí auto oslní tak, že na vteřinu vidíte jen „černou tmu“?
  • Cítíte po delší jízdě únavu, která vás nutí si častěji protírat oči?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, vaše současné brýle už pravděpodobně na moderní provoz nestačí.

Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.

Nejčtenější

Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Jak moderní auta mění nároky na zrak: Proč v noci hůř vidíte?

Ve spolupráci
Ostré a jasné vidění i za volantem? Pomohou vám biometrické brýlové čočky.

Dnešní řidič už nebojuje jen s mlhou a deštěm. Do cesty se mu staví agresivní LED světlomety a obří palubní displeje přímo v zorném poli. Oči v moderním provozu pracují pod největším tlakem v...

28. března 2026

Zakázané ovoce nejlépe chutná. Dokáže totiž skvěle ošálit náš mozek

Na opačné straně světa je v přístupu k sexualitě uplatňován druhý extrém. Pro...

Když před vámi někdo zamkne dveře s tím, že do nich nesmíte, mozek to automaticky vyhodnotí jako pozvánku ke vstupu. Příběh starý jako lidstvo samo – člověka vždycky láká nejvíc to, co nemůže mít....

28. března 2026

Leopardí vzor je zpět. Ovládl ulice metropolí, večírky i týdny módy

Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil...

Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil ulice na týdnech módy i červené koberce – a módní experti ho znovu berou jako „neutrální“ základ šatníku, který se dá...

28. března 2026

Teplota těla jako ukazatel zdraví. Kdy byste měli zbystřit?

Ilustrační fotografie

Patří k nejjednodušším ukazatelům zdravotního stavu, přesto ji mnoho lidí podceňuje. Přitom vyšší nebo nižší teplota může včas upozornit, že se v těle něco děje.

28. března 2026

Krásky a krasavci z Pobřežní hlídky? Podívejte se na všechny sexy VIP

Slavné krásky z Pobřežních hlídek

Po pětadvaceti letech se vrací Pobřežní hlídka. Zatímco v té klasické hrál David Hasselhoff a Pamela Andersonová, ve filmu o sympaťácích od oceánu zazářil Zac Efron a Kelly Rohrbachová. A v nové...

28. března 2026

Horoskop pro každé znamení na 14. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Ještě jsme se ani pořádně neohřáli a už tu máme duben! Jak se nám bude v prvních dubnových dnech dařit podle hvězd? Býci, prospěl by vám jarní úklid vztahů. Velikonoce a různé návštěvy vám to umožní....

28. března 2026

Ztráta čichu oznamuje alzheimera i o deset let dříve než problémy s pamětí

Premium
Většina lidí si myslí, že paměť je záležitost minulosti. Neurověda však...

Mozek. Nejsložitější hmota v celém nám známém vesmíru. Jeho anatomii známe, ale o jeho fungování stále víme pramálo. Je to tak složitý systém, že ho nejspíš nikdy úplně nepochopíme. Stejně tak...

27. března 2026

Konec „přeplněných obličejů“. Estetická medicína se vrací k přirozenosti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický...

Estetická medicína v Česku zažívá posun. Trendem je jemné vylepšování, dlouhodobá péče a důraz na kvalitu kůže. Shodli se na tom hosté iDNES Lounge – lékařka Lucia Škrovinová z Oční kliniky Gemini,...

27. března 2026

Když se neholím, muži o mě mají větší zájem, říká žena

Vousy si žena od puberty pravidelně holila. Dnes je ale nechává volně růst.

Sedmadvacetiletá Meagan Riley Nealy-Stevensonová z USA od puberty řešila rostoucí vousy. Zprvu se za ně extrémně styděla a hlavně kvůli nim byla terčem šikany. V dospělosti je ale nechává volně růst...

27. března 2026  8:09

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Když máte lidí dost. Problém sociální únavy není neobvyklý, čerpejte ticho

Ilustrační snímek

Někdy vás ani tak nevyčerpá práce jako společnost druhých lidí. Říká se tomu sociální únava a může postihnout i toho nejspolečenštějšího člověka. Proč?

27. března 2026  1:20

Tak voní Orient. Zkuste parfém s vůní dálek a vypusťte Džina z flakónu

Luxus nemusí být jen okem viditelný, lze jej vnímat také jiným smyslem, čichem.

Pokud natrefíte na hodného džina, bude do roztrhání svého nehmotného těla plnit vaše přání, ale pokud takový nebude, užijete s ním jen spoustu nepříjemností. Pusťte džina ze své oblíbené vůně a hned...

27. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.