Zatímco auta za posledních deset let prošla digitální revolucí, naše oči zůstaly evolučně stejné. Jenže nároky na zrak za volantem vystřelily do nebes. Podle čerstvých dat AAA Newsroom z března 2026 považuje šest z deseti řidičů oslnění za zásadní problém a většina z nich potvrzuje, že situace se rok od roku zhoršuje. Vítejte v řidičské džungli, kde jsou světla jasnější, displeje větší a únava očí při řízení novým standardem.
Proč je řízení v roce 2026 pro oči náročnější než dřív?
Moderní silnice jsou plné „bílého“ světla. LED technologie sice skvěle svítí, ale jejich vysoký jas a modrá složka spektra jsou pro lidské oko mnohem agresivnější než staré žluté halogeny. Když se k tomu přidá móda vysokých SUV, jejichž světlomety míří přímo do úrovně očí řidičů v běžných vozech, vzniká koktejl, který doslova vypíná noční vidění.
Výzkum britské agentury TRL potvrzuje, že oslňování při řízení není jen subjektivní pocit. Vyšší luminance moderních světel prokazatelně prodlužuje dobu, po kterou oko po oslnění tápe ve tmě. Pro řidiče to znamená vteřiny slepoty, které v rychlosti 90 km/h mohou být fatální.
Displeje a infotainment: Když technologie oči spíše unavují
Interiér moderního auta připomíná řídicí středisko NASA. Máme tu navigace, digitální budíky a head-up displeje. Pro mozek je to skvělý servis, pro oči však otročina. Oko musí bleskově přeostřovat mezi dálkou na silnici a zářícím displejem pár desítek centimetrů před obličejem.
Americká oftalmologická akademie (AAO) upozorňuje, že digitální zařízení v kabině významně zvyšují zrakovou únavu. Při sledování obrazovek totiž méně mrkáme, což vede k suchosti a rozmazanému vidění. Pokud k tomu připočteme špatné vidění při dešti, kdy se světla displejů odrážejí v mokrém skle, je zaděláno na pořádný bolehlav.
Proč běžné měření zraku v moderním provozu selhává?
Klasická optika dlouho pracovala s průměrnými modely oka. Jenže v noci se zornice rozšíří a odhalí i ty nejmenší nedokonalosti vašeho oka, které ve dne vůbec nevnímáte. To je odpověď na otázku: „Proč hůř vidím v noci při řízení?“
Standardní brýle vám sice pomohou přečíst značku, ale nevyřeší kontrastní citlivost ani halo efekty kolem světel. Řešením jsou biometrické brýle na míru. Díky technologii biometrického měření zraku, která mapuje oko v tisících bodech, vznikají biometrické brýlové čočky (např. B.I.G. EXACT® Sensitive), které počítají s unikátní anatomií právě vašeho oka.
Biometrické inteligentní brýle: Luxus, nebo nutnost?
V éře, kdy si auto samo hlídá jízdní pruhy, je paradoxní spoléhat na běžné brýlové čočky. Při šeru se totiž zornice přirozeně rozšiřuje, což zvýrazňuje i drobné vady oka, které ve dne (při stažené zornici) vůbec nevnímáte. Právě proto klasické měření za ostrého světla v ordinaci často neodhalí, proč se v noci cítíte za volantem nejistě.
Biometrické inteligentní brýle nejsou marketingový výstřelek, ale logická odpověď na moderní dobu. Díky datům z biometrického měření dokážou:
- Zajistit ostré vidění v celém poli: Už žádné natáčení celé hlavy, abyste viděli do zpětného zrcátka.
- Redukovat oslnění: Přesné dioptrie vypočítané na tisíciny milimetru minimalizují nepříjemné halo efekty a „hvězdice“ kolem světlometů.
- Zrychlit přeostření: Biometrie pomáhá oku plynule a bez námahy přecházet mezi digitální palubní deskou a děním na vozovce.
Jak poznat, že potřebuji nové brýle na řízení?
Mhouříte za volantem oči? Cítíte po hodinové jízdě pálení nebo tlak ve spáncích? To jsou jasné signály. Kontrola zraku pro řidiče by dnes neměla být jen o čtení písmenek na tabuli, ale o komplexním vyšetření, které zohlední váš životní styl za volantem.
Pokud chcete mít jistotu, že vaše vidění při řízení je stoprocentní, prvním krokem je odborné biometrické měření zraku. Jen tak získáte správné brýle, které vás v džungli moderního provozu nenechají ve štychu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.