Proč umírají ženy později než muži? Mohou za to hlavně chromozomy a hormony

V České republice se ženy dožívají průměrného věku 81,1 roku, muži 75,1 roku. Ženy tedy žijí o šest let déle. Platí tyto údaje všude na světě?

Obecně se říká, že rozdíl ve věku mužů a žen činí 8 %, když se však podíváme na jednotlivé státy nebo etnika světa, najdeme markantní rozdíly. Například ve Švédsku dělá tento rozdíl 2 %, ale třeba u amazonských indiánů, kteří ještě dnes žijí životem pravěkých lidí a jsou to v podstatě lovci a sběrači, je rozdíl mezi dožitím mužů a žen dokonce 18 %. Což nás překvapilo, protože jsme u nich kvůli dětské úmrtnosti a problémům při porodech očekávali, že na tom budou ženy spíš hůř. Pravděpodobně to ale souvisí také s tím, že tamní muži žijí riskantnějším životem – při lovu mohou narazit na jaguára nebo na nepřátelský kmen.