Umělá inteligence pomůže pacientům, zpřesní a zrychlí diagnostiku, říká vědkyně

Můžete mi krátce vysvětlit, co to je biomedicínské inženýrství?

Je to interdisciplinární obor, který spojuje znalosti inženýrství a medicíny. Měli jsme předměty jako matematika, fyzika, programování, zpracování signálů, ale také anatomie, fyziologie, patofyziologie, biochemie, biofyzika atd. Cílem biomedicínského inženýrství je zlepšit kvalitu zdravotní péče.

A čím vás to oslovilo?

Po maturitě jsem zvažovala různé směry. Podala jsem si přihlášku i na architekturu, jadernou fyziku a řízení letového provozu. Zvažovala jsem také, že bych mohla být lékařkou, ale odrazovalo mne to biflování. Matematiku a fyziku jsem měla ráda hlavně pro jejich logiku, takže jsem si nemusela tolik pamatovat, dokázala jsem si hodně věcí odvodit. Proto mě kombinace techniky a medicíny přišla super, i když ten obor byl v plenkách a já jsem byla spíš zvědavá než jistá. Teprve v rámci studia jsem postupně zjišťovala, co se s tím dá vlastně dělat. Zkoumat materiály, programovat, dělat analýzu biologických signálů a obrazů, zapojit se do výzkumu.

Část studia jste absolvovala ve Finsku. Co vás tam nejvíc překvapilo? V čem to bylo jiné?

Hlavně zima a tma (smích). Hodně mě překvapil přístup vyučujících ke studentům, který byl hodně rovný. Neustále nám nabízeli účast v různých projektech. Což jsem z České republiky úplně neznala. Hodně mi také vyhovoval blokový způsob výuky, kdy se jednomu předmětu věnujete intenzivně v teorii i praxi. Také lidé byli velmi příjemní, ze začátku sice trochu odtažití, ale pak jsou z vás přátelé na celý život. Původně jsem tam jela na půl roku na Erasmus, nakonec jsem zůstala na celé magisterské studium.

Pomohlo vám to nějak i z hlediska pracovního sebevědomí? Být mladou ženou ve vědě nebývá příliš snadné…

Rozhodně mi to pomohlo. Přestože věřím, že se člověk učí celý život a že mám ještě hodně co zlepšovat, Finsko mi ukázalo, že je to kontinuální cesta. Když jsem byla na gymnáziu, nedovedla jsem si absolutně představit, že bych vůbec mohla vystudovat zahraniční školu. Prostě jsem si nevěřila. Tahle zkušenost byla velký zlom. Otevřelo se mi víc dveří, do kterých jsem se už pak nebála vkročit.

A nikdo vám neházel klacky pod nohy?

Možná mám štěstí, ale mám pocit, že ne. Vím, že ženy mají problém prosadit se v mužském kolektivu, ale moji kolegové si mě, doufám, váží pro to, co dělám. Můj pobyt na západě mě asi naučil, že žádná diskriminace není přípustná a že se nemám bát ozvat. V Čechách musíte být jako žena asi průbojnější – nejdřív se osvědčit, něco dokázat. Já jsem měla štěstí, že jsem dostala možnost se prosadit. A měla by ji dostat každá žena.

Na českém vzdělávacím systému se hodně kritizuje, že produkuje studenty a studentky, kteří se bojí udělat chybu. Co je taková chyba pro vás?

To máte pravdu, ale bez chyb to zkrátka nejde. Bez nich se nic nenaučíte. Chyba pro mě znamená příležitost udělat něco příště lépe. Práce biomedicínského inženýra, který programuje, zahrnuje neustálé řešení a odstraňování chyb. Proto beru dělání chyb jako součást procesu učení.

Vy jste se po studiu přesunula do Ameriky a já jsem se dočetla, že jste tam ale nechtěla zůstat. Proč?

Bylo to úplně skvělé. Najednou jsem se ocitla na nejprestižnější americké klinice, Mayo Clinic, a měla jsem možnost vidět, jak tam pracují. Výzkum mě bavil, kolegové byli skvělí a naučila jsem se spoustu věcí, za což jsem velmi vděčná. Nicméně jsem měla v Česku přítele, se kterým jsme se domluvili, že rok na dálku zvládneme. Déle by to asi nedávalo smysl. Byla mi však nabídnuta spolupráce na dálku. Teď studuji PhD pod ČVUT v Praze, nicméně veškerý můj výzkum se děje na Mayo Clinic a pravidelně tam jezdím.

Co je předmětem vašeho doktorátu?

Moje téma je epilepsie. Zabývám se detekcí zón nástupu epileptických záchvatů v mozku. Kolem dvou třetin pacientů dobře responduje na léky, které potlačují epileptické záchvaty. Zbývající třetina bohužel ne. Těm se musí tyto ložiska z mozku operativně odstranit. A aby mohli podstoupit tuto resekci, musíte ložiska přesně lokalizovat pomocí implantace hloubkových elektrod do struktur mozku. Takové vyšetření je nepříjemné a trvá až dva týdny. Navíc není vždycky přesné. Mým cílem je tu lokalizaci zpřesnit a urychlit.

Kamila Lepková, MSc. Je biomedicínská inženýrka, věnuje se programování neuronových sítí a diagnostice neurologických onemocnění.

Magisterské studium aplikované fyziky v medicíně absolvovala na Univerzitě východního Finska v Kuopiu, studuje doktorské studium na ČVUT a spolupracuje s Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě ve Spojených státech.

Od roku 2022 pracuje v českém start-upu Neurona Lab, který je součástí inovační skupiny Channel Lab, zabývající se precizní medicínou. Zde působí jako vedoucí výzkumu a vývoje od roku 2023.

Kromě toho pracujete tady, v Neurona Labu, kde jste vedoucí výzkumu.

V Neurona Lab se zabýváme neurodegenerativními onemocněními, především Alzheimerovou nemocí. Zpracováváme obrázky z magnetické rezonance (MRI) a pozitronové emisní tomografie (PET). Vlastně tu dělám totéž, tedy zpracovávám signály. Jeden z našich produktů Neurona PET je software, který diagnostikuje Alzheimerovu nemoc u pacienta, který přijde s nějakým podezřením. Lékař ho objedná na MRI a pokud si není jistý, pošle ho i na PET vyšetření. Lékař má tedy k dispozici dvě snímání – MRI, kde vidí strukturu mozku a PET, kde vidí funkčnost mozku. Tyto snímání subjektivně vyhodnocuje, ale nemá k dispozici žádná přesná čísla. Buď je pacient negativní, nebo pozitivní. My ale tyto obrázky zanalyzujeme a řekneme mu přesnou hladinu beta amyloidu, což je protein, který se usazuje v mozku a kvůli kterému dochází k Alzheimerově nemoci. My ho kvantifikujeme a přesně lokalizujeme jeho umístění. A díky tomu lékař může přesněji a rychleji nastavit léčbu daného pacienta.

A ty další produkty?

Neurona ARIA řeší nežádoucí účinky bioléčby. Na Alzheimerovu nemoc neexistuje lék, který by ji vyléčil. Pouze v USA jsou k dispozici léky, které dokážou projevy Alzheimerovi nemoci zmírnit. Na tuhle bioléčbu má ale až 30 procent pacientů nežádoucí účinky ve formě mikrosraženin a otoků v mozku. I proto evropské úřady otálejí s přijetím této léčby. Nicméně u velkého množství pacientů má bioléčba pozitivní účinky. My detekujeme tyto nežádoucí účinky – mikrosraženiny a edémy místo lékaře, který by jinak musel projít manuálně hodně snímků mozku a při tom by se pochopitelně mohl zmýlit. Další produkt, Neurona VOX, chceme představit široké veřejnosti. Jedná se o včasnou detekci neurodegenerativních onemocnění. Vyvíjíme mobilní aplikaci, která pomocí analýzy vašeho hlasu zjistí, jestli v něm nemáte nějaké abnormality v hlase a neměl byste navštívit odborníka. Dá se takto detekovat Parkinsonova choroba dřív, než se projeví třesem, protože ze začátku postihuje svaly, a i u hlasivek máme svaly. Včasný záchyt pacienta znamená dřívější léčbu a vyšší kvalitu života.

Máte toho tedy celkem dost…

Občas až příliš. Neurona Lab spadá pod skupinu Channel Lab, který má ještě v portfoliu start-up Aireen. Aireen se zabývá AI diagnostikou diabetické retinopatie a věkem podmíněné makulární degenerace z očního pozadí. Jako první firma v České republice získala certifikaci zdravotnického prostředku třídy IIb. podle MDR. Teď pracujeme s kolegy na tom, co všechno se dá zjistit z očního pozadí na poli kardiologie.

Odpočíváte vůbec?

Hlavně při sportu vypnu úplně snadno. Hraji volejbal, tenis, ráda plavu, jezdím na kole. A také se věnuji příteli, když už jsem se kvůli němu vrátila. Ale práce mě moc baví, jsem moc šťastná, že jsem našla oblast, kde se můžu realizovat. To, že někomu snad naše softwary zlepší kvalitu života, mě žene dopředu.

Umíte si představit, že byste to všechno nějak časem skloubila s mateřstvím?

Ano. Ale nesmím na to být sama. Vím, že v téhle práci dostanu maximální podporu pro to, abych se mohla vrátit co nejdřív. Náš obor je nesmírně dynamický a neumím si představit, že budu pět let mimo. Nevím, jestli se budu chtít vrátit za půl roku, za rok, nebo za dva. S přítelem jsme diskutovali, že bychom se v péči mohli střídat. Rozhodně je to těžké, protože jako žena se musíte rozhodnout do určitého věku, a to většinou na začátku kariéry. Základem je podporující partner, kterého mám vedle sebe, a zaměstnavatel, který vás nehodí přes palubu. Moje práce je skvělá i v tom, že mohu dost pracovat online z domu.

Kam až může medicína s vaším rozvíjejícím se odvětvím dojít? Na jak velkém milníku se právě nacházíme?

Myslím si, že na velkém. Umělá inteligence a algoritmy tu jsou už desítky let, ale najednou máme výkonný hardware, procesory a grafické karty, díky kterému můžeme neuronové sítě učit a posouvat dopředu. Máme obrovskou možnost zrychlit, zautomatizovat a zpřesnit hodně věcí. Myslím si, že potenciál, který máme v rukou, je větší, než si umíme představit. Jsme na úplném začátku. Vezměte si, že když vám dali přístroj, který měří aktivitu srdce, aby vás sledoval týden v kuse, tak pak celý ten záznam musel projíždět lékař a hledat abnormality jako například arytmie. Teď vám ty důležité části ukáže algoritmus za pár sekund a lékař diagnózu stanoví do pár minut. Přesto si musíme dávat pozor, protože v medicíně jde o lidské životy. Naše výrobky musí být certifikované, což je finančně a časově náročná věc. Každý chce v dnešní době používat umělou inteligenci, ale ne každý ví jak. Čeká nás ještě hodně výzev a spousta příležitostí.

Profitovat z nich budou jak lékaři, tak pacienti i celý systém…

Je to tak. Lékařům pomůže zautomatizovat velké množství úkolů, pacientům bude nabídnuta rychlejší a přesnější diagnostika nebo léčba a systém bude fungovat efektivněji, což povede k úsporám nákladů a zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Velkým tématem začíná být tzv. personalizovaná medicína. Každý z nás má to tělo trochu jiné a na každého působí léčba trochu jinak. Proto jsou tu obory jako farmakogenetika a farmakokinetika, které se neuvěřitelně rozvíjejí. Je to vzrušující, algoritmy, které tady vymyslíme, jednou možná pomohou i mně nebo vám.

Co byste vzkázala dívkám, které zvažují kariéru ve vědě?

Vzkázala bych jim, aby se ničeho nebály, nebály se dělat chyby a věřily si. Technické obory potřebují ženy, které přinesou do oboru nové nápady a inovace.