Biohacking může zlepšit spánek, výkon i zdraví. Jak ale poznat, že už škodí

Autor:
Technologie jsou všude kolem nás. A spousta už se bez chytrých hodinek či prstenu ani pořádně nevyspí. Nebo si to jenom myslí? Jaká jsou pro a proti životního stylu řízeného aplikací?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Toto slovo se skloňuje čím dál častěji. Přesto termín biohacking spousta lidí nezná, a to dokonce i když jej sami dennodenně provozují. Jde o jakési zlepšení výkonu vlastního těla i mysli za pomoci vědy a technologií.

„Prakticky se jedná třeba o používání chytrých zařízení, jako je chytrý prsten Oura nebo náramky a hodinky Fitbit,“ uvádí zastánkyně funkční medicíny Sara Grottfriedová a pokračuje: „Dál se může jednat třeba o užívání přírodních či syntetických látek na podporu soustředění či paměti, ale do biohackingu patří i to, když se každé ráno donutíte sprchovat ledovou vodou.“

Kolik kroků kdo nachodí? Vedou muži, děti a ti, kdo si je počítají

Pravidelné cvičení, lepší jídlo i spánek

Možná jsou vám tyto praktiky povědomé, možná takhle sami dokonce žijete. A rozhodně to není špatně. Jako o všech věcech na světě ale i tady platí, že kromě světlých stránek má tento přístup i ty temnější.

Začněme s těmi pozitivními. V prvé řadě jde o to, že prostřednictvím tohoto přístupu k životu a využívání technologií můžete hodně vylepšit své tělo i ducha. A to navíc díky poměrně malému nasazení. „Lidé se díky biohackingu naučí pravidelně cvičit, lépe jedí a také spí. A to je základ zdraví,“ vyzdvihuje přínosy odbornice.

Přístroje jako chytré prsteny nebo hodinky svým majitelům přináší cenná data o jejich spánku, aktivitě nebo fungování metabolismu. A to, že je mají pod kontrolou, některé typy lidí uklidňuje.

„Už jenom glukózový monitor může lidem odhalit, jak jídlo ovlivňuje jejich tělo. Když se pak podle toho řídí, jsou mnohem zdravější a plní energie, což je bezesporu skvělá věc,“ popisuje doktorka Sara Gottfriedová.

Neignorujte signály, které tělo vysílá

Ženy navíc mohou svůj životní rytmus upravit na míru menstruačnímu cyklu a hormonálním fázím a podle toho třeba nastavit fáze tréninku nebo volit vhodné doplňky stravy. Pak je tu ale druhá strana mince. Nejčastější chybou, kterou lidé dělají, je, že to zkrátka přehánějí.

„Když se snažíte optimalizovat každou maličkost a místo, abyste pociťovali příval energie, jste spíš vyčerpaní, může to být známkou toho, že už je toho na vás moc,“ popisuje odbornice. Podle ní není neustálé kontrolování tlaku, tepu, počítání kroků nebo kalorií tak úplně v pořádku.

Máte vysoký krevní tlak? Zjistěte, jaký jste typ pacienta, a zkuste ho snížit

„Člověka to dostane spíš do stresu. Když něco neudělá, má pocit, že selhal a že svému tělu na opak škodí. A to je nebezpečné,“ líčí lékařka. Podle ní byste si měli, stejně jako na všechna kritéria, která chcete splnit, dávat i velký pozor na to, co vám vaše tělo říká.

Neignorujte jeho volání o pomoc například v podobě únavy či bolesti jen proto, abyste pokračovali ve svých výzvách. Vaše tělo mnohem lépe než všechny aplikace světa ví, co potřebuje. Je samozřejmě skvělé pravidelně chodit, cvičit a zdravě a vyváženě se stravovat. Když ale svěříte svůj život plně do rukou vibrujícím přístrojům, opravdu spokojení rozhodně nebudete.

Biohacking v praxi

Chytré hodinky a náramky – sledují tepovou frekvenci, kroky, spánek a další fyzické aktivity.

Oura Ring – prsten měří tělesnou teplotu, tep, okysličení krve a detailně sleduje spánkové cykly.

Sensate – zařízení ve tvaru plochého vajíčka využívá zvukové vlny k vyvolání hluboké relaxace a snížení stresu.

Sleep Cycle – aplikace analyzuje spánkové cykly a pomáhá optimalizovat kvalitu spánku.

HRV4Training – aplikace měří variabilitu srdečního rytmu (HRV).

RescueTime – aplikace sleduje produktivitu a čas strávený při různých aktivitách.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

