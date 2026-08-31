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Bigmac a hranolky pálíte tak 90 minut. Sport není pozvánka do mekáče

Petra Burgrová
  4:00

hubnutí fastfood | foto: Canva

Odmakáte hodinu ve fitku a hodinky ukážou 400 spálených kilokalorií. Číslo vypadá přesvědčivě, jenže chytré hodinky výdej energie neměří, jen odhadují. A tak snadno, jako podceníme kalorie na talíři, dokážeme přecenit to, co jsme spálili. Výsledek? Pocit kalorického deficitu, který večer smažeme jedním jídlem navíc.

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Jak hodinky počítají spálené kalorie

Chytré hodinky ani fitness náramky neumějí přímo změřit, kolik energie člověk při cvičení spotřeboval. Výdej pouze odhadují z údajů, jako je tepová frekvence, pohyb, tělesná hmotnost, věk nebo pohlaví. Přesnost se navíc liší podle typu aktivity i konkrétního zařízení.

Systematický přehled 60 studií, který se zabýval přesností různých monitorů aktivity, zjistil, že odhady energetického výdeje se mezi jednotlivými zařízeními a aktivitami výrazně lišily. Autoři upozornili, že přesnost se mění podle typu pohybu a že samotný údaj o energetickém výdeji je u těchto zařízení problematický.

Ještě rozsáhlejší přehled zahrnul 158 studií a devět značek hodinek. Zatímco hodinky dokázaly poměrně dobře sledovat například počet kroků nebo tepovou frekvenci, u energetického výdeje nebyla přesná žádná z hodnocených značek.

To neznamená, že jsou hodinky k ničemu. Mohou být velmi užitečné pro sledování toho, jak často se hýbeme, kolik nachodíme nebo jaký máme tep. Jen není dobré brát například údaj „420 kcal“ jako bezchybně změřenou hodnotu a podle něj si následně přidávat jídlo.

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Chytrá zařízení často nadhodnocují spálené kalorie, proto je berte spíše jako orientační ukazatel než absolutní pravdu.

Bazální metabolismus pracuje, i když ležíme na gauči

Tělo spotřebovává energii nepřetržitě. I když celý den ležíme, potřebujeme ji na dýchání, činnost srdce a mozku, udržování tělesné teploty a fungování dalších orgánů.

Tomuto klidovému energetickému výdeji se říká bazální metabolismus (BMR). Jeho hodnota se mezi lidmi výrazně liší a ovlivňuje ji mimo jiné věk, pohlaví, výška, hmotnost a množství svalové hmoty.

Celkový denní výdej proto není jen to, co spálíme při sportu. Zahrnuje klidový metabolismus, běžný pohyb během dne, samotné cvičení a také energii potřebnou na trávení potravy.

Pokud tedy hodinky ukážou například 500 kcal za trénink, neznamená to automaticky, že jsme vytvořili deficit 500 kcal. Část energie bychom spotřebovali i bez cvičení a samotný údaj hodinek je navíc pouze odhad.

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Klíčem k úspěchu není trvalé odpírání, ale rovnováha, kdy si občasný burger užijete bez výčitek jako součást pestrého životního stylu.

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JídloEnergiePřibližný aktivní výdej při běhu 8–8,5 km/h*
Mars 51 g228 kcalasi 28 minut
Big Mac510 kcalasi 62 minut
Big Mac + malé hranolkycca 740 kcalasi 90 minut

*Orientační výpočet pro člověka o hmotnosti 70 kg. Jde pouze o aktivní výdej nad klidový metabolismus. Skutečný výdej se liší podle hmotnosti, rychlosti, intenzity a kondice.

Proteinová tyčinka neznamená zdravá. Počítejte si kalorický příjem

Místo prázdných kalorií z fastfoodu dopřejte svému tělu po tréninku raději vyvážené jídlo, které skutečně nastartuje regeneraci.

Cvičení není trest za jídlo

Pokud po tréninku sníme více, než jsme pohybem vydali, nemusí nám cvičení z hlediska hubnutí vytvořit očekávaný deficit. Neznamená to ale, že je pohyb při hubnutí zbytečný.

Naopak. Pravidelná fyzická aktivita má řadu zdravotních přínosů a Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým alespoň 150 až 300 minut pohybu střední intenzity týdně, případně 75 až 150 minut intenzivní aktivity. Součástí doporučení je také posilování nejméně dva dny v týdnu.

Při hubnutí proto není potřeba počítat každou kalorii, kterou ukážou hodinky, ani si po tréninku zakazovat oblíbená jídla. Mnohem důležitější je dlouhodobý poměr mezi příjmem a výdejem.

Hodinky tedy klidně používejme dál. Jen jejich číslo berme jako orientační údaj, ne jako kredit, který můžeme večer „projíst“.

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