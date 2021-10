Bezpříznakový infarkt? U žen není výjimkou, proto je častěji zabíjí

Bolest na hrudníku, která někdy vystřeluje do levé paže a do zad. To jsou příznaky infarktu, o nichž se můžeme běžně dočíst. Jenže v případě žen nemusejí platit, i proto nemoc často podcení a umírají více než muži.