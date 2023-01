Mám Bergerovu chorobu. Na nemocné ledviny se přišlo kvůli bolestem hlavy

V létě 2012 byla bolest hlavy tak strašná, že mě dohnala k praktické lékařce. Odhalila hodně vysoký krevní tlak a předepsala mi léky, které ovšem nezabíraly. Usoudila, že moje problémy budou mít nejspíš jinou příčinu, a odeslala mě na nefrologii do Teplic.

Výsledky vyšetření nebyly dobré a vše nabralo rychlý spád. V prosinci jsem byl poslán na biopsii ledvin do VFN v Praze, která potvrdila Bergerovu chorobu. Nasadili mi kortikoidovou léčbu – nejsilnější dávku, co tělo snese.

Otoky a deprese

Snažil jsem se to brát pozitivně a sportovně. Ale léčba kortikoidy měla i své vedlejší účinky, jako jsou otoky hlavy nebo postupné snižování fyzičky. Už jsem nezvládl najednou uplavat svých obvyklých 20 bazénů nebo ujet 60 kilometrů na kole, zadýchával jsem se i při stoupání po schodech do druhého patra.

Měl jsem rozhozenou psychiku, upadal jsem do depresí. Bylo mi čtyřicet a bral jsem denně 18 prášků. Mám štěstí, že jsem vždy měl kolem sebe rodinu a přátele, kteří mi pomáhali překonávat krizová období. Připomínali mi, že musím bojovat a věřit, že to bude všechno dobré.

Nevzdal jsem to

V létě 2014, rok a půl po zahájení léčby, jsem měl jet s kamarády do Španělska na motorce. Necítil jsem se dobře a měl jsem obavy, zda takový výlet vůbec zvládnu. Přemýšlel jsem, že celou akci zruším, ale nechtěl jsem nemoci dovolit, aby nade mnou zvítězila. Tak jsem nakonec odjel. Užil jsem si to a načerpal spoustu sil, které mi chyběly. To, že jsem se chorobě nepoddal a odjel, mě dobilo hlavně psychicky.

V roce 2015 se moje tělo zotavilo z vedlejších účinků kortikoidů. Dostávám jiné léky, líp je snáším. Jeden den jsem jako zdravý člověk a druhý sotva vyjdu schody, funím jako po maratonu.

Naštěstí většinu dnů v měsíci se cítím dobře, a když přijdou ty horší dny, tak prostě zatnu zuby. Možná je to tím, že jsem vždycky sportoval. Plavu, jezdím na kole, na motorce, lyžuju.

Choďte na prevenci

Mou chorobu zhoršil stres a přechozené nemoci, nechodil jsem totiž na preventivní prohlídky. Nedělejte stejnou chybu jako já, stačí vyšetřit vzorek moči a všechno se dá řešit včas.

Já měl to štěstí, že léčba zabrala a nepotřeboval jsem transplantaci. Jsem za to velmi vděčný.