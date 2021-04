Vyběhněte za dobrým pocitem i zpevněnou postavou! 7 tipů pro věčné začátečníky

Proč je běhání skvělé? Odpověď napsala nedávno na svůj Instagram i bloggerka Anna Štumpf (Těhu v běhu), která si vybavila, jaké to bylo, když se poprvé nazula do běžeckých bot: „Běhat jsem začala v době, kdy jsem pracovala sedm dní v týdnu, od pondělí do pátku, měla jsem dvě různé práce, o víkendu ještě lehké moderování v rádiu. Milovala jsem to – a taky jsem neuměla říkat ne, takže vše pro mě byla výzva! A najednou cvak! Hlava řekla dost. Ve vteřině jsem zaklapla noťas, obula starý tenisky a vyběhla! Chtěla jsem tomu utéct,“ svěřila se na sociální síti. „Po 200 metrech jsem málem vyplivla plíce, nedala jsem ani půl kiláku a přešla do chůze. Když jsem se vydýchala a přestalo mě píchat v boku, zase jsem to zkusila. Pomalu, bez cíle. Co vám budu... Stačilo 30 minut a vrátila jsem se domů. Myslela jsem, že už nikdy nepoběžím, že na to nemám. Ale pak jsem šla do sprchy a všechno ze mě spadlo! Endorfiny se draly ven – a najednou nic nebylo problém!“ zavzpomínala. Není to dostatečná motivace i pro vás?