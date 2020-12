Hororové chvíle kvůli spolknuté baterii. Chlapci šlo o život

Před pár dny se šla žena koupat v domnění, že je vše v pořádku a její děti poklidně spí ve svých postelích. Do koupelny ale zničehonic přišel její syn s vyděšeným výrazem a šokující zprávou.

„Řekl mi, že nemůže najít baterii do nočního světla. Tak jsem ho uklidnila, že se zítra najde. On ale vytřeštil oči a řekl, že ji spolkl. Okamžitě jsem volala pohotovost,“ sdělila matka chlapce pro server Birminghammail.co.uk.

V nemocnici lékaři chlapce ihned vyšetřili a udělali mu rentgen, který odhalil, kde se baterie nachází. Uvízla v jícnu, takže ho připravili na operaci.

V nemocnici se báli, aby baterie nezpůsobila v těle nebezpečnou chemickou reakci. Ta může přivodit podobné poškození jako oheň nebo kyselina. Tkáň okolo baterie se zpravidla spálí, rozleptá, poškodí orgány a následky jsou fatální. Baterie nešla z jícnu vyndat, takže ji lékaři museli posunout níž do žaludku.

O několik hodin později osmiletý chlapec podstoupil další rentgen, aby lékaři viděli, kam přesně se baterie pohnula. Našli ji ve střevech.

„To bylo velké štěstí a výhra, protože nám bylo sděleno, že není potřeba operace. Moc se mi ulevilo. Postup je v tomto případě pouze takový, že se čeká, až baterie vyjde sama ven a pacient se jen víc kontroluje,“ doplnila chlapcova matka. Ještě ale bude muset podstoupit další podrobnější vyšetření jícnu, aby si byli jisti, že v této oblasti nedošlo k vážnějšímu poškození.



„Byly to ty nejhorší chvíle, jaké jsme zažili. A právě proto jsem se rozhodla o tom veřejně mluvit. Aby si na to dali pozor všichni rodiče. Nejde jen o úplně malinké děti. Vidíte, že i osmileté dítě to může spolknout,“ dodala.