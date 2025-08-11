Barefoot boty mohou dětem škodit, tvrdí odborníci. Jak vybrat správnou obuv?

Koupit správné dětské boty je v dnešní době alchymie. Zatímco někteří výrobci přísahají na populární barefoot boty, fyzioterapeuti vysvětlují, proč nejsou vhodné pro každého. Jak poznat, která obuv bude sedět vašemu dítěti a na co si dát při jejím výběru pozor?
Fyzioterapeuti neustále zdůrazňují význam kvalitní obuvi pro vývoj dětské nohy. Protože investice do správných dětských bot nejsou zanedbatelné, je třeba mít na paměti několik pravidel, kterými bychom se při výběru dětské obuvi měli řídit. Klíčový je především tvar dětského chodidla.

„Bezmála všechna miminka se rodí se zdravými chodidly. Jejich přirozenému vývoji pak ovšem překážejí škrtící ponožky, nebo takzvané capáčky, což jsou kožené lehké botky, které mohou omezovat pohyb prstíků, bačkůrky nebo nošení obuvi po celý den. Pro zdravý vývoj nohy je přitom důležitá co největší volnost prstů a stimulace chodidla různými dráždivými povrchy,“ říká Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

A dodává, že je lepší volit boty se zapínáním na suchý zip nebo na tkaničku. Obě možnosti umožňují optimální dotažení boty u úzkého nártu, případně rozpětí boty u nártu širšího. Bota pak dítěti lépe sedí, dítě chodí bezpečněji a méně zakopává nebo padá.

„Každá dětská bota by měla být v nártu a ve špičce dostatečně prostorná na šířku. Prakticky když v obuvnictví postavíte dítě a vedle jeho nohy položíte zvolenou botičku, pak nárt boty a špička boty nesmí být užší než dětská noha. V opačném případě sáhněte do regálu pro jiný model,“ upozorňuje fyzioterapeutka.



