Teplé měsíce přímo vybízejí k tomu zout si boty a projít se bosky po trávě nebo písečné pláži. Chodidla obsahují velké množství nervových zakončení, která mozku předávají informace o povrchu, teplotě i nerovnostech terénu.
Díky těmto podnětům se aktivují svaly chodidla, zlepšuje se rovnováha, koordinace i celkové vnímání pohybu. Právě proto může být pro některé lidi vhodnou alternativou ke klasické obuvi barefoot. Tyto boty napodobují chůzi naboso – podobně, jako když se vyzujete na vlastní zahradě.
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Nevhodná obuv může i za bolesti
Nevhodná obuv může být i jedním z důvodů, proč se objevují potíže s pohybovým aparátem.
„Nohy si zavíráme do úzkých bot nebo lodiček na podpatku, a chodidlu tak nedovolíme dělat to, k čemu je stavěno – přirozeně se hýbat. Přidává se k tomu nedostatek pohybu, nadváha a špatný způsob chůze, třeba tvrdé dopadání na patu, které nárazy posílá rovnou do kolen,“ tvrdí Mirka Najbrtová, fyzioterapeutka ze společnosti Movero.
Bosou chůzi můžete vyzkoušet doma
Pokud vás láká představa, že se díky barefoot botám zbavíte bolesti ze dne na den, očekávání raději mírněte. Přechod na tento typ obuvi by měl být pozvolný, zejména pokud jsou vaše nohy dlouhodobě zvyklé na pevnou oporu. Začněte krátkými intervaly chůze na rozmanitém povrchu.
„Vytvořte si doma bosý chodník – obyčejnou dřevěnou bedýnku naplněnou kamínky, šiškami, pískem, mechem nebo kůrou, ve které budete několik minut denně přešlapovat bosýma nohama. Chodidla tak získají pestrou senzorickou stimulaci, jakou jim klasická podlaha nenabídne. Navíc jde o skvělou masáž pro nohy i hlavu,“ doporučuje odbornice.
Pokud vám bude tento způsob pohybu vyhovovat, můžete postupně vyzkoušet i barefoot obuv. Není však vhodná pro každého.
Vyhnout by se jí měli lidé, kteří při práci musejí nosit bezpečnostní obuv, někteří sportovci i lidé trpící hypermobilitou kloubů, výraznou nadváhou, syndromem diabetické nohy nebo zánětem Achillovy šlachy. V těchto případech mohou možná rizika převážit nad přínosy. Pokud si nejste jisti, zda jsou barefoot boty pro vás vhodné, poraďte se s ošetřujícím lékařem.
Jsou vhodné pro děti?
U nejmenších dětí hraje bosá chůze ještě větší roli než u dospělých. Každý nový povrch představuje další podnět, který podporuje správný vývoj nervového systému.
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„Dříve se dětem často doporučovaly pevné kotníkové boty. Dnes odborníci zastávají názor, že zdravé chodidlo získává sílu především přirozeným pohybem. Pokud není důvod k ortopedické léčbě, není potřeba nohu zbytečně zpevňovat,“ tvrdí Jan Chalupný z naBOSo.cz.
Barefoot boty jsou k dostání i jako tenisky, sandálky nebo přezůvky do školy. Zvažte je, pokud dítě nemá problémy s vbočenými kotníky nebo ploché nohy. Poraďte se ale s pediatrem.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.