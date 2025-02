Živoucí Barbie chce věčné mládí, potřebuje krev syna a vlastní tuk

Do vzhledu investovala v přepočtu necelé čtyři miliony korun. Vizáž je pro ni absolutní prioritou a nevyjde ven, dokud není upravená přesně podle svých představ. Nenávidí stárnutí, vrásky nechce ani vidět a věří, že si díky speciálním procedurám zajistí věčné mládí.

„Můj syn mi vlastně krevní transfuze sám navrhl. Dozvěděl se o nich díky Bryanovi Johnosnovi, který chce zvrátit proces stárnutí a používá k tomu také krev vlastního syna. Můj syn navíc pomáhá i své babičce, které je pětasedmdesát let. Cítíme se všichni opravdu skvěle. Děkuji za tu možnost,“ uvedla Iglesiasová pro server Dailymail.

Živoucí Barbie se také od svého plastického chirurga dozvěděla, že skvěle fungují injekce s vlastním tukem. I ty si nechává aplikovat a s výsledky je víc než spokojená. „Je to vidět velmi brzy. Já věřím, že nebudu jedinou ženou, která touží vypadat mladistvě a je ochotná pro to udělat cokoli. Všichni chceme být mladí. A nestarám se jen o své tělo zvenku. Také mu dopřávám vše potřebné. Jím zdravě, pravidelně sportuji a odpočívám. Záleží mi na tom, abych byla v pořádku. Na světě je krásně a já si tu cestu tady chci užívat co nejdéle,“ pokračovala.

Obsese vzhledem a panenkou Barbie u ní propukla už v dětství. Tehdy po panence velmi toužila, ale nedostala ji, protože nebyla k sehnání. Měla vylepený její obrázek na zdi a každý večer usínala s myšlenkou, že chce být jednou jako ona. „Když jsem Barbie dostala, byl to splněný sen. Vím, že se ve mně probudila obrovská touha být jako ona,“ dodala.