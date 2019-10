Jsem Barbie bez plastik, ale lidé mi to nevěří, říká žena

Posedlost panenkou Barbie u Marcely započala ve chvíli, kdy jí její matka panenku zakázala pro její vzhled. Nelíbilo se jí, jak uměle vypadá a žádnou dceři nekoupila.

„Paradoxně to ve mně touhu po Barbie prohloubilo ještě víc. Přála jsem si to, co bylo zakázané,“ svěřila se Marcela, která nyní bydlí v Los Angeles.

Aby dosáhla oblých křivek, tak si na střední škole vycpávala podprsenku a dávala si vycpávky i do kalhot, aby zvětšila objem svého pozadí.

Kulatějšího zadečku v pozdějších letech dosáhla vhodným cvičením, kterému je věrná i nyní. Nevynechává také neinvazivní procedury, které ji zbavují celulitidy.

Ve čtrnácti letech se obarvila na blond. Barbie vzhled prý doplňuje pouze vhodným oblečením a růžovými doplňky. „Jsem Barbie, která nepotřebovala plastiky. Ano, mám umělé řasy, nehty, barevné kontaktní čočky a prodloužené vlasy. Ale nemám umělé poprsí ani pozadí. A nebyla jsem na žádné plastice. Lidé mi to nevěří,“ postěžovala si serveru Daily Mail.

Plastikám ovšem propadl její manžel, který toužil po tom, aby vypadal jako živoucí Ken a ke své ženě se perfektně hodil. Nespecifikoval, kolik zákroků má za sebou, ale má operovaný nos a výplně v tvářích.

„Bydlíme v Hollywoodu, kde je mnohem snazší žít s takovým vzhledem. Nikoho to nepřekvapuje a nepobuřuje. Můžu si tady nakoupit i oblečení, které nosí Barbie,“ dodala s tím, že v budoucnu plastiku nevylučuje. Chtěla by vypadat mladistvě co nejdéle a bez pomoci plastických chirurgů se zřejmě neobejde.