Kladivo na akné či lupenku. Vliv mají geny i střeva, líčí nová zjištění vědkyně

Byla jste v Los Angeles na konferenci a zmínila jste, že máte v ruce dobré zprávy. Jaké?

Studujeme akné a máme první velmi slibné výsledky s probiotiky (mikroskopické organismy prospěšné pro náš organismus, pozn. red.), která mají protizánětlivý charakter. Závěry velké studie, kterou jsme dělali, totiž potvrdily, že naše probiotika redukují akné až o 60 % u žen i u mužů. Což znamená obrovský úspěch! Doufali jsme, že to bude dobře fungovat. Ovšem funguje to asi dvakrát lépe. Velmi přínosný je i náš doplněk stravy v prášku Skin De-stress na hormonální akné, který má účinnost 58 %. Teď začínáme analyzovat data o střevním mikrobiomu pro dermatologické sympozium, jež proběhne v září v Arlingtonu. A letos ještě plánujeme studii, kde budeme porovnávat naše probiotika na akné s antibiotiky. Pokud budou probiotika fungovat lépe než antibiotika, bude to terno! Když věda funguje, je to paráda.

Náš střevní mikrobiom se mění podle toho, co jíme. A to, co dostáváme do sebe, má obrovský vliv na naše zdraví, potažmo na stav zánětu.