Antibiotikum budoucnosti. Velmi nadějný je lék z česneku, líčí profesor Štěpánek

Nadužívání léků, respektive užívání více léků najednou má i svůj odborný termín – polyfarmacie. Jak velký je to problém?

U seniorů nejsou vzácné situace, kdy takový člověk denně polyká pět i více tablet. Poměrně robustní data dokazují, že kvůli složitosti medikačních režimů, tedy doporučení, co vzít ráno, co nalačno, co po jídle a tak dále, dochází zejména u těchto starších pacientů k poměrně výrazným odchylkám od toho, co je předepsáno lékařem, a toho, co pacient skutečně užívá. Což samozřejmě může vést k selhání léčby. Podle jedné ze statistik uveřejněných ve Spojených státech amerických je deset až patnáct procent všech hospitalizací způsobeno pouze tím, že lidé neužívají správně své léky. Jedním ze způsobů, jak tento problém řešit, by bylo snížit množství jednotlivých pilulek, jež pacient musí brát, a to tak, že konkrétní účinné látky z jeho léků seskládáme do jedné kapsle.

Asi nejdál jsou kolegové s vývojem léčby povrchových ran, například u bércových vředů. Lék se ve formě zásypu nebo náplastí aplikuje na ránu a její vlhkost je tím spouštěcím mechanismem, který vlastně aktivuje léčbu.