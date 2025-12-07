Kdy se autismus a všeobecně poruchy autistického spektra poprvé objevily?
Autismus je neurovývojová porucha a vývoj mozku je komplikovaný proces, který trvá od embryonálního stadia až do postnatálních let. Různé faktory – ať genetické, nebo z okolního prostředí – mohou jeho vývoj zásadně pozměnit. V dnešní době máme mnohem lepší diagnostiku a snažíme se lépe charakterizovat a třídit tyto poruchy. Poruchy vývoje mozku, i ty, které dnes řadíme mezi poruchy autistického spektra, tady však byly vždycky.
Nabízet experimentální léčbu za úhradu, na čemž je fungování těchto klinik založeno, považuji za velmi neetické, nebezpečné, v podstatě jde o snahu profitovat ze zoufalství rodičů.