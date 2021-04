S astmatem se dá normálně žít, důležitá je správná léčba

Astma je dnes ve většině případů „dobrá nemoc“. Naprostá většina pacientů může díky dostupné léčbě, pokud je správně užívána, žít s touto nemocí bez astmatických záchvatů. Naopak neléčení astmatu nebo nesprávná léčba pacientům často přinášejí vážné zdravotní obtíže, výrazně zhoršenou kvalitu života či časté návštěvy pohotovostí. Výjimkou nejsou ani hospitalizace.



Nejtěžší formy astmatu, tedy na obvyklou léčbu rezistentní, představují vážné onemocnění dýchacích cest, které vyžaduje speciální péči. „Opakovaly se mi dušnosti, bylo to mnohem častěji, třeba dvakrát či třikrát do týdne. Najednou jsem nemohla fungovat bez podpůrných léků, dostávala jsem injekce s kortikosteroidy. Kolikrát jsem nebyla schopná přejít z místnosti do místnosti,“ říká o své nemoci paní Gabriela, pacientka s těžkým astmatem.

Biologická léčba

Novinkou u léčby pacientů, kteří trpí těmito těžkými formami astmatu, je takzvaná biologická léčba. Sami lékaři ji čím dál tím víc preferují, protože se jim pomocí nové léčby u těchto pacientů daří snižovat obtíže a také četnost astmatických záchvatů.

Příznaky astmatu Příznaky jsou často horší v noci nebo bezprostředně po probuzení. U dospělých s astmatem se objevuje celé spektrum příznaků, jejichž závažnost se liší u různých pacientů i u stejného pacienta v průběhu času. Obvykle ustoupí spontánně, ale v některých případech se mohou zhoršit a vést k závažnějšímu ztížení průchodnosti dýchacích cest, které lze zmírnit pouze léky. Některé astmatické ataky mohou být život ohrožující, ačkoli úmrtí na astma v dospělosti je vzácné a ve většině evropských zemí klesá. K nejčastějším projevům astmatu patří opakující se sípání, svíravý pocit na hrudi, kašel a dušnost.



„Díky biologické léčbě můžeme také snižovat nebo i úplně omezit podávání kortikosteroidů ve formě tablet či infuzí. Navíc má oproti nim výrazně méně nežádoucích účinků a je celkově velmi dobře tolerována,“ popisuje docent Milan Teřl z Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň a dodává, že v současné době je možné v České republice pacientům podávat dva základní typy biologické léčby.

První a nejdéle používaná antiastmatická biologická léčba, která se podává v podkožních injekcích každé dva nebo čtyři týdny, je vhodná pro pacienty s těžkým astmatem, které je vyvoláváno alergickou reakcí na celoroční inhalační (tj. vdechovaný) alergen. Druhá léčba je antieosinofilní biologická a je indikována zejména u těch těžkých astmatiků, kteří trpí nealergickým typem astmatu a donedávna pro ně nebyla jiná možnost než uvedené celkově podávané kortikosteroidy.

Astma a covid-19

Neléčené nebo nedostatečně léčené astma může zvýšit riziko získání koronavirové infekce i zhoršit průběh koronavirového zápalu plic. Klíčové je dostat je v současném období pod kontrolu.

„Nejlépe mohou nejen těžcí astmatici předejít těžkému průběhu nemocí tím, že budou mít astma pod kontrolou. To znamená mít předepsány léky odpovídající tíži a typu jejich nemoci a tuto léčbu řádně užívat,“ apeluje Teřl.

Rentgenový snímek pacienta se silným astmatem. Astma je často dědičné a projeví se kdykoli během života. Spouštěcím mechanismem bývá prach, pyl, infekce a kouř.

„Pokud mají nemocní jakékoli problémy a astma se jim nedaří udržet pod kontrolou, doporučuji například svůj stav po telefonu konzultovat s odborníkem. V případě, že to individuální vybavení jednotlivých pracovišť umožňuje, je ideální online konzultace. Určitě však nedoporučuji u pacientů zvyšovat bez porady s lékařem paušálně léčbu, nebo léky naopak z obav z oslabení imunity a zhoršení průběhu covid-19 vysazovat. Léky podávejte důsledně a dobrou inhalační technikou podle předpisu doktora,“ shrnuje lékařka Irena Krčmová z Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Získejte nad astmatem kontrolu

Pokud je léčba dobře stanovena a pacientem správně užívána, je u většiny pacientů dosahováno dobré nebo velmi dobré kontroly onemocnění a tito pacienti jsou schopni vést normální život. Jen u malé skupiny pacientů (asi 10 %) přetrvávají příznaky či zhoršení astmatu přesto, že užívají odpovídající léčbu.



Ke zlepšení kontroly nad astmatem přispívá vyhýbání a pasivnímu i aktivnímu kouření a vystavení se vysokým úrovním vzdušných alergenů nebo znečištěnému životnímu prostředí. Úspěch léčby astmatika závisí také na včasné diagnóze a na dobré spolupráci lékaře a nemocného.