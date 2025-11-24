Astma jako zloděj dechu. Pneumolog Sova o nových lécích a na jaké dát naopak pozor

Premium

Fotogalerie 8

Milan Sova | foto: Miloslav JančíkMAFRA

Silvie Králová
  20:00
Astma má na tři sta milionů lidí po celém světě. V Česku se s ním potýká kolem milionu pacientů. Osmdesát procent z nich si ho nese z dětství. Pro 95 % astmatiků mají lékaři dostatečně efektivní medikamenty. „Ve vývoji jsou ale i další léky, které by mohly být novou nadějí pro ty, u nichž dosavadní léčba nebyla dostatečně účinná,“ říká pneumolog Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

Jak byste astma a jeho projevy popsal někomu, kdo s ním nemá žádnou zkušenost?
Astma se typicky projevuje dušností. Problém je, že dušností se projevuje také řada dalších onemocnění, a to nejenom plicních, ale i kardiálních. Dalším typickým projevem je tlak na hrudi. Pacienti mohou slyšet pískání na hrudi, chrastění, mohou mít pocit, že nemůžou vydechnout. Potíže se během dne mohou měnit, typicky se projevují v noci nebo v reakci na alergeny. Když jde takový pacient po rozkvetlé louce a začne se mu špatně dýchat, půjde s velkou pravděpodobností o astma.

Jeden typ astmatu se většinou objevuje v pozdějším věku. Je tedy méně častý, ale bývá závažnější a také se hůř léčí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lékaři Česka

Odhalit rakovinu z krve půjde do pěti let. Profesor Svoboda varuje před signály těla

Přední český onkolog Marek Svoboda pracuje jako lékař v Masarykově onkologickém...

Jak naslouchat signálům vlastního těla? Které příznaky bychom neměli ignorovat, co rozhodně...

Psychoterapie pomůže se spánkem trvale. Funguje i zkrátit čas v posteli, říká lékař

Ján Praško (2022)

Když člověk pochopí, proč nespí, a začne měnit vzorce chování i myšlení, obvykle dochází nejen ke...

Proteiny jsou marketing, nadbytek má vliv na únavu a zátěž, varuje lékař olympioniků

Libor Vítek

Lidské tělo je geniálně samostatné, většinu živin si dokáže vzít či vyrobit z pestré stravy. Jen...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar

„I když migréna nevede k selhání životně důležitých orgánů, výrazně narušuje...

Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování,...

Nadějný test odhalí smrtelnou rakovinu slinivky včas. Je to revoluce, říká lékař

Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické...

Tichý zabiják – i tak můžeme nazvat zhoubné onemocnění slinivky břišní. Dlouho totiž probíhá...

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu? Známe vylosované výherce

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? V našem soutěžním kvízu jste si mohli spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i...

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise.

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Astma jako zloděj dechu. Pneumolog Sova o nových lécích a na jaké dát naopak pozor

Premium
Milan Sova

Astma má na tři sta milionů lidí po celém světě. V Česku se s ním potýká kolem milionu pacientů. Osmdesát procent z nich si ho nese z dětství. Pro 95 % astmatiků mají lékaři dostatečně efektivní...

24. listopadu 2025

Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu

Kráska Gia Skova se stále může pyšnit neskutečně skvělou postavou.

Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...

24. listopadu 2025  8:27

Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny

Móda oblečení

Hlavním trendem zimy 2025/2026 jsou dlouhé kožené kabáty a bundy s kožešinou. Výhodou v módě pro mladé je dnes hlavně volnost. Můžeme si vybrat, kým chceme být, a podle toho se i oblékat.

24. listopadu 2025

Tejpingem ke kráse: pásky uvolní napjaté svaly obličeje

Beauty tejpování obličeje

Vypnutá a hladká pleť bez plastické operace? S tejpy je to možné. A co se za tímto anti-aging trendem skrývá?

24. listopadu 2025

Módní a kosmetické trable: nepovedené detaily kazí dojem

ČERNÉ S MALÝM PODPATKEM, www.deichmann.com, 1299 Kč

Ať už jde o nepadnoucí hadříky nebo různé potíže se zkrášlovacími přípravky, věřte, že nic není ztraceno, na každý problém se najde řešení!

24. listopadu 2025

Příběh Věry: Letos budu na Vánoce poprvé sama, jsem z toho špatná

Ilustrační snímek

Vždycky jsem měla hrozně ráda svátky, Vánoce pak ze všech nejvíc. Miluji všechny ty rituály s tím spojené – vůně, dekorace, pečení cukroví, pohádky v televizi… Dokud ještě žil manžel a děti byly...

24. listopadu 2025

Týdenní horoskop: co čeká vaše znamení v posledním listopadovém týdnu?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

24. listopadu 2025

Píšu o tom, co zajímá mě, ne podle očekávání druhých, říká Mornštajnová

Premium
Jedna z nejčtenějších českých autorek Alena Mornštajnová je na literárním trhu...

Jedna z nejčtenějších českých autorek Alena Mornštajnová je na literárním trhu už dvanáct let, osmá kniha, na které teď pracuje, se jí však píše stejně dobře jako ty předešlé. Nápady ji jen tak...

24. listopadu 2025

Co opravdu funguje proti nachlazení. Rady, jak zastavit nemoc v začátku

Ilustrační snímek

Na podzim lidé častěji onemocní. Tělo se hůř brání virům, imunita slábne a nemoc se šíří rychleji. Často ale máte příležitost zastavit ji dřív, než naplno propukne. Poradíme vám, jak na to.

24. listopadu 2025

Smažené sýrové kuličky se šunkou

Smažené sýrové kuličky se šunkou
Recept

Střední

45 min

S touto večeří sklidíte doma velký úspěch.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Honba za dokonalostí ženu stála spoustu peněz a málem i život

Žena toužila po dokonalém vzhledu, který na sociálních sítích prezentuje...

V přepočtu přes dvanáct milionů korun dala Jelena Robinsonová za plastiky, aby dosáhla dokonalé tváře, která podle ní zanikla kvůli první nepovedené plastice obličeje. Touha po symetrickém obličeji...

23. listopadu 2025  11:06

Na podzim se hubne snáz. U diet ale zapomeňte na extrémy

ilustrační snímek

Mluvíme o něm celý rok. Plánujeme shodit přebytečné kilogramy a stále dokola se ptáme, kde je nejlepší začít. Podle odborníků je podzim nejvhodnějším obdobím. Proč?

23. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.