Jak byste astma a jeho projevy popsal někomu, kdo s ním nemá žádnou zkušenost?
Astma se typicky projevuje dušností. Problém je, že dušností se projevuje také řada dalších onemocnění, a to nejenom plicních, ale i kardiálních. Dalším typickým projevem je tlak na hrudi. Pacienti mohou slyšet pískání na hrudi, chrastění, mohou mít pocit, že nemůžou vydechnout. Potíže se během dne mohou měnit, typicky se projevují v noci nebo v reakci na alergeny. Když jde takový pacient po rozkvetlé louce a začne se mu špatně dýchat, půjde s velkou pravděpodobností o astma.
Jeden typ astmatu se většinou objevuje v pozdějším věku. Je tedy méně častý, ale bývá závažnější a také se hůř léčí.