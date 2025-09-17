Artróza i artritida jsou onemocnění postihující klouby, tedy místa, kde se spojují kosti a která umožňují pohyb. U artrózy se kloub postupně opotřebovává, což způsobuje bolest při pohybu, ztuhlost a omezenou hybnost.
Artritida je naopak zánět kloubu. Kloub při ní otéká, je teplý na dotek a bolí i v klidu. Zánět může poškodit nejen chrupavku, ale i okolní tkáně. Artritida často postihuje více kloubů najednou a někdy i na obou stranách těla, například obě zápěstí, často při ní bolí i záda, zvláště bederní páteř. Oba typy se neobejdou bez léčby.
Bolest po probuzení
I když rozlišit artrózu od artritidy vypadá jednoduše, lidé je často zaměňují. Nemocný je někdy bez odborného vyšetření ani nerozezná. Přesto existuje několik indicií, které mohou napovědět.
Odlišit je od sebe je totiž důležité i proto, abyste věděli, jak se ve chvíli vzplanutí bolesti zachovat. Například u artrózy někdy může pomoci kloub rozchodit, artritida v takovém případě naopak potřebuje klid. Jak je tedy poznat?
Když vás bolí například koleno, může být příčinou jak artróza, tak artritida. U artrózy ale bolest často po několika krocích ustoupí. Pohyb rozhýbá ztuhlé tkáně a kloub se „promaže“ kloubní tekutinou.
Rozdíl mezi oběma nemocemi poznáte i podle toho, v jaké kondici je kloub hned po probuzení. U artrózy bývá ranní ztuhlost krátká a spíš se až večer ozývá únava po celém dni. U artritidy je to jiné a ráno trvá i déle než půl hodiny, než se „rozhýbete“, kloub může být nateklý, teplý na dotek a bolí i v klidu. Artritida často postihuje i ruce, kde je otok a změnu tvaru kloubů prstů vidět na první pohled.
Příčina a léčba
Artróza je onemocnění kloubů, které vzniká tím, že se opotřebovává chrupavka. Ta funguje jako „polštářek“ mezi kostmi a pomáhá, aby se klouby hladce pohybovaly. Když se chrupavka ztenčí a ztvrdne, kosti se začnou třít o sebe a kloub bolí. Může za to věk, těžká práce, sport, nadváha, úrazy i dědičnost.
Nejčastěji se artróza objevuje po padesátce, ale když se klouby hodně přetěžují, může začít i dřív. Častěji postihuje ženy, zvlášť po menopauze, kdy se mění hladina hormonů a klouby jsou náchylnější k opotřebení.
Léčba spočívá v tom, že se bolest a zánět tlumí léky, posilují se svaly kolem kloubu cvičením a upraví se životní styl, aby se klouby zbytečně nenamáhaly. Úplně vyléčit ji zatím neumíme, ale při správné péči se dá zpomalit a žít s ní bez velkých potíží.
Artritida je zánět kloubu. Tělo se „splete“ a začne napadat vlastní tkáně, kloub oteče, bolí a ztuhne. Někdy se zánět objeví i po infekci, úrazu nebo při dně, kdy se v kloubu ukládají krystalky kyseliny močové.
Artritida se může objevit v každém věku, dokonce i u dětí, ale nejčastěji postihuje lidi mezi třicítkou a šedesátkou. Také při ní jsou více ohroženy ženy, protože autoimunitní onemocnění se u nich vyskytují častěji.
Léčí se medikamenty, které zánět tlumí a uklidňují imunitní systém, a také cvičením a rehabilitací, aby klouby zůstaly co nejpohyblivější. Vyléčit ji úplně většinou nejde, ale při včasné léčbě se dá zánět udržet pod kontrolou a zabránit velkému poškození kloubů.
