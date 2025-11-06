Artritida netrápí jen staré. Co dělat, když klouby bolí a tělo tuhne

Autor:
Artritida si nevybírá. Jen u nás trápí na 160 tisíc dospělých a zhruba čtyři tisíce dětí. A jejich počty stále stoupají. Co dělat, abychom se tomuto nepříjemnému onemocnění vyhnuli?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Postihnout může kohokoli, nejčastěji se však toto onemocnění objevuje mezi 40. a 60. rokem života. Své o tom ví i čtenářka Jana (57). Jako zdravotní sestřička byla celý život zvyklá běhat mezi pacienty, nosit těžké věci, být v pohybu.

„Nikdy jsem si nestěžovala. Když mě bolela kolena nebo prsty, přičítala jsem to únavě,“ vypráví. Jenže bolest nepřestávala. Naopak sílila. Nakonec si Jana vyslechla diagnózu, kterou znají statisíce dalších Čechů – artritida.

Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty

Onemocnění může mít řadu příčin

Řada z nás ji považuje „jen“ za opotřebování kloubů. Tak to ale není. Ve skutečnosti se jedná o jejich zánětlivé onemocnění, které může mít velmi rozdílné příčiny.

„V některých případech jde o takzvanou autoimunitní reakci těla, jindy je na vině obyčejná infekce a často také běžné degenerativní změny, tedy v první řadě osteoartróza,“ vyjmenovává revmatoložka Elaine Margaret Dennisonová.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Podle ní je logické, že nejčastěji s těmi to potížemi bojují lidé po padesátce. „Klouby už za sebou mají dlouhé roky zátěže, ženy po menopauze navíc prožívají velké hormonální změny, které ovlivňují stav kostí a chrupavek,“ vypočítává. Navíc se v tomto období mnohdy mění imunitní systém a ten pak může začít napadat vlastní tkáně.

Nelze vyléčit, ale zpomalit ano

Vše navíc může začít naprosto nenápadně. Přesně tak se to stalo paní Janě. Ráno měla ztuhlé prsty, později se přidaly bolesti kolen a zápěstí. „Byly dny, kdy jsem se nemohla bez pomoci postavit. A to pro mě bylo velmi těžké. Do té doby jsem totiž byla zvyklá zvládat všechno sama,“ vypráví.

Po vyslechnutí diagnózy zůstala chvilku v šoku. Jako žena ze zdravotnické branže věděla velmi dobře, že jde o nemoc, která se nedá zcela vyléčit. Naštěstí však lze díky moderní léčbě výrazně zpomalit její postup a zmírnit symptomy. Pokud se i vy začnete potýkat s podobným problémem, nepropadejte panice. Artritida neznamená definitivní konec aktivního života.

Klouby: Co (ne)pomáhá. Kdy na injekce, proč medvídci neléčí a co nám říká otok

„Začněte spolupracovat s revmatologem. Čím dříve začnete léčbu, tím dříve se dostaví výsledky,“ nabádá odbornice a dodává: „Zařaďte do svého každodenního režimu pravidelné cvičení. Konzumujte více potravin s omega-3 mastnými kyselinami, zejména ryby, ze zeleniny se soustřeďte na brokolici, špenát či růžičkovou kapustu.“

V neposlední řadě si najděte podporu. Mnoho žen se stydí přiznat, že něco nezvládají. Přitom pomoc blízkých může vaši situaci ulehčit. Udělala to i Jana a dnes se cítí spokojená. „Cvičím každý den, upravila jsem jídelníček a naučila jsem se poslouchat své tělo. Už ho neberu jako samozřejmost,“ dodává.

Jak jí předcházet?

Udržujte zdravou váhu – nadbytečná kila zatěžují klouby

Hýbejte se – klouby potřebují pravidelný, ale šetrný pohyb

Vyhýbejte se kouření – zvyšuje riziko autoimunitních nemocí

Jezte protizánětlivě – méně průmyslově zpracovaných potravin, více omega-3 a antioxidantů

Nepodceňujte příznaky – pokud příznaky jako ranní ztuhlost, bolesti kloubů a otoky trvají, jděte k lékaři

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Sex jako nástroj moci. Když je ve vztahu manipulace, chybí komunikace

Vášnivý večer výměnou za splněné přání? Nebo snad odpírání sexu jako trest za neumyté nádobí? Využít erotické přitažlivosti k dosažení vlastních cílů může znít lákavě. Ve zdravém vztahu takové...

6. listopadu 2025

Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?

Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu...

6. listopadu 2025

V teple a šik. S plyšovým kabátkem vás letos mrazy nepřekvapí

Plyšové kabáty a bundy ve stylu teddy bear jsou pro chladné dny jako dělané! Poradíme vám, jaký model si pořídit a co k němu nosit.

6. listopadu 2025

Artritida netrápí jen staré. Co dělat, když klouby bolí a tělo tuhne

Artritida si nevybírá. Jen u nás trápí na 160 tisíc dospělých a zhruba čtyři tisíce dětí. A jejich počty stále stoupají. Co dělat, abychom se tomuto nepříjemnému onemocnění vyhnuli?

6. listopadu 2025

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

6. listopadu 2025

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

vydáno 6. listopadu 2025

Kuře s dýňovou nádivkou

Kuře s dýňovou nádivkou
Recept

Střední

140 min

Pro větší křupavost můžeme do nádivky přidat hrst oblíbených ořechů nasekaných nahrubo.

Malý versus velký penis. Oba extrémy můžou být v posteli problém

Premium

Máme rozdílné preference. Některé ženy baží po velikosti, jiné po šířce a dalším je to fuk. Jedno je ale jisté: každý extrém může být problém. Nechoďme kolem horké kaše. Řeč je o penisech. Příliš...

5. listopadu 2025

Migréna nezpůsobuje trvalé poškození, existují však dvě výjimky, líčí profesor Bar

Premium

Migréna nás sice neohrožuje na životě, ale může nám z něj udělat peklo. Přichází bez varování, často ve chvílích, kdy potřebujete fungovat a vůbec se to nehodí. Je jedním z nejběžnějších, ale zároveň...

5. listopadu 2025

Chtěla největší prsa v USA. Po vyjmutí implantátů jí začala sama růst

Dvojnásobná čtyřiatřicetiletá maminka Neyleen Ashley chtěla mít největší prsa v USA. A snažila se ze všech sil, aby se jich dočkala. Má za sebou několik plastických operací a to nejen v oblasti...

5. listopadu 2025  8:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Listopadový úplněk 2025 v Býku vybízí k pohodlí. Udělejte si čas pro sebe

Ve středu 5. listopadu 2025 ve 14:19 hodin se na obloze objeví bobří úplněk. Měsíční fáze spojená s přípravou na zimu, stabilitou a návratem k sobě.

5. listopadu 2025

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.