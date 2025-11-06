Postihnout může kohokoli, nejčastěji se však toto onemocnění objevuje mezi 40. a 60. rokem života. Své o tom ví i čtenářka Jana (57). Jako zdravotní sestřička byla celý život zvyklá běhat mezi pacienty, nosit těžké věci, být v pohybu.
„Nikdy jsem si nestěžovala. Když mě bolela kolena nebo prsty, přičítala jsem to únavě,“ vypráví. Jenže bolest nepřestávala. Naopak sílila. Nakonec si Jana vyslechla diagnózu, kterou znají statisíce dalších Čechů – artritida.
Onemocnění může mít řadu příčin
Řada z nás ji považuje „jen“ za opotřebování kloubů. Tak to ale není. Ve skutečnosti se jedná o jejich zánětlivé onemocnění, které může mít velmi rozdílné příčiny.
„V některých případech jde o takzvanou autoimunitní reakci těla, jindy je na vině obyčejná infekce a často také běžné degenerativní změny, tedy v první řadě osteoartróza,“ vyjmenovává revmatoložka Elaine Margaret Dennisonová.
Podle ní je logické, že nejčastěji s těmi to potížemi bojují lidé po padesátce. „Klouby už za sebou mají dlouhé roky zátěže, ženy po menopauze navíc prožívají velké hormonální změny, které ovlivňují stav kostí a chrupavek,“ vypočítává. Navíc se v tomto období mnohdy mění imunitní systém a ten pak může začít napadat vlastní tkáně.
Nelze vyléčit, ale zpomalit ano
Vše navíc může začít naprosto nenápadně. Přesně tak se to stalo paní Janě. Ráno měla ztuhlé prsty, později se přidaly bolesti kolen a zápěstí. „Byly dny, kdy jsem se nemohla bez pomoci postavit. A to pro mě bylo velmi těžké. Do té doby jsem totiž byla zvyklá zvládat všechno sama,“ vypráví.
Po vyslechnutí diagnózy zůstala chvilku v šoku. Jako žena ze zdravotnické branže věděla velmi dobře, že jde o nemoc, která se nedá zcela vyléčit. Naštěstí však lze díky moderní léčbě výrazně zpomalit její postup a zmírnit symptomy. Pokud se i vy začnete potýkat s podobným problémem, nepropadejte panice. Artritida neznamená definitivní konec aktivního života.
„Začněte spolupracovat s revmatologem. Čím dříve začnete léčbu, tím dříve se dostaví výsledky,“ nabádá odbornice a dodává: „Zařaďte do svého každodenního režimu pravidelné cvičení. Konzumujte více potravin s omega-3 mastnými kyselinami, zejména ryby, ze zeleniny se soustřeďte na brokolici, špenát či růžičkovou kapustu.“
V neposlední řadě si najděte podporu. Mnoho žen se stydí přiznat, že něco nezvládají. Přitom pomoc blízkých může vaši situaci ulehčit. Udělala to i Jana a dnes se cítí spokojená. „Cvičím každý den, upravila jsem jídelníček a naučila jsem se poslouchat své tělo. Už ho neberu jako samozřejmost,“ dodává.
Jak jí předcházet?
Udržujte zdravou váhu – nadbytečná kila zatěžují klouby
Hýbejte se – klouby potřebují pravidelný, ale šetrný pohyb
Vyhýbejte se kouření – zvyšuje riziko autoimunitních nemocí
Jezte protizánětlivě – méně průmyslově zpracovaných potravin, více omega-3 a antioxidantů
Nepodceňujte příznaky – pokud příznaky jako ranní ztuhlost, bolesti kloubů a otoky trvají, jděte k lékaři
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.