Pětadvacetiletá Gubba z Washingtonu má doma tolik zásob jídla, že by z nich vyžila pětičlenná rodina deset let. Maso, zeleninu, mléko, ovoce i další potraviny má z vlastní farmy. A připravenou má vakuovanou dokonce i vánoční večeři na několik let dopředu. „Nic nepodceňuji. Chci být připravená,“ říká.
Všechny své vydělané peníze investuje do zásob potravin, léků, osiva, půdy, solárních zdrojů a systémů přežití. Pro letošní Vánoce si připravila mraženou večeři ze zásob. Vyrobila ji už minulý rok a obsahuje pečenou krůtu, bramborovou kaši s omáčkou, nádivku, fazolky a jablečný koláč. Vše má ve speciálních hermeticky uzavřených sáčcích.

Chová také vlastní zvířata. Vaří si silné vývary, zeleninové polévky nebo připravuje domácí konzervy a mýdla. Dokonce vlastní sbírku zbraní pro svou ochranu a vyrábí kosmetiku pod značkou Arvoti, díky které vydělává. Rozšiřuje počet slepic, koz a pořídila si i ovce, aby si nově mohla příst vlastní vlnu a šít si oblečení. Udržuje zásoby střeliva a kompletně vybavený evakuační batoh, aby mohla v případě potřeby okamžitě opustit domov. Přemýšlí také o vybudování bunkru. Málokdo její počínání chápe, ale sama říká, že ji to neskutečně uklidňuje.

„Za mě jsme v raném stádiu potravinové i energetické krize. Vím, že přijde zlom a najednou nastane kolaps. Kdo ví, jaká apokalypsa nás čeká. Nikdo nemůže s jistotou říct, že nebude třetí světová válka. A já chci být v klidu, chci být připravená a ne zaskočená. Jsem mnohem klidnější, když vím, že jsem zabezpečená. A nevidím na tom nic divného. Až se všichni navalí do obchodů a nastane chaos, já budu v klidu doma pít kávu,“ uvedla žena v jednom z příspěvků na svém profilu na sociální síti.

Gubba si pochvaluje svou nezávislost. Říká, že kdyby chtěla, nemusí vlastně ani chodit nakupovat. Je schopná si vše připravit sama. Také je velmi zručná a umí ledacos postavit nebo opravit. Zatím si sama netroufá na zbudování bunkru. Případně by si nechala pomoct od místní firmy. Málokomu totiž důvěřuje. Přesto se veřejně prezentuje na Instagramu a pro lidi je inspirací. Sledují ji přes dva miliony lidí.

