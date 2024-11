Cévkování se mu líbilo, tak si tam strčil slepýše. Gynekolog o kuriozitách medicíny

Jaká medicínská kuriozita vás osobně nejvíce zaujala?

Největšími kuriozitami jsou lékařské teoretické objevy, publikace se však zabývá převážně případy z praxe a těch bylo také hodně. Třeba různé neobvyklé nálezy v trávicí trubici a tělních otvorech. V tom jsou velmi vynalézaví vězni, kteří si zavádějí do těla nejrozmanitější cizí tělesa, aby se dostali k lékařskému ošetření, do jiného prostředí. Polknou třeba neuzavřený spínací špendlík, hřebíky, knoflíky, zapalovače, baterky, žiletky, dokonce i nůžky. Zavádějí si různé předměty i do konečníku. Třeba záchodovou štětku. Jeden pacient si do konečníku zavedl i sklenici od dětské výživy.

Když se dostane bechtěrevik na pitevnu, chodí se na něj všichni dívat. Při nemoci ztuhne páteř, takže člověk nemůže ležet, je stále v sedící pozici a vsedě i zemře.