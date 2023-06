Co se stane s vaším tělem, když vysadíte hormonální antikoncepci

České ženy mají k dispozici na 40 druhů antikoncepce, ale většina z nich se stejně jako ve světě přiklání k té hormonální. Ještě před covidem ji bralo víc než 40 procent z nich, dnes je to o 8 procent méně. Je to s ní nejjednodušší a je dostupná. A také se lehce odstaví. Přestanete polykat každý den prášky a hotovo. Zcela bez dozvuku to ovšem není. Organismus si totiž musí zvyknout, že už nedostává to, na co byl zvyklý.

PMS je zpět

I když jste premenstruačním syndromem třeba celou dobu užívání antikoncepce netrpěly, teď ho pravděpodobně poznáte. „Je to tím, že tyto prostředky zklidní až otupí hladinu hormonů v těle,“ vysvětluje lékařka Alison Edelmanová.

Když je přestanete brát, všechno je zase jako na horské dráze. A na to premenstruační syndrom čeká. „Mezi jeho hlavní projevy patří zadržování vody, nadýmání, bolest hlavy, ale i akné,“ popisuje lékařka. S tím vším musíte aspoň dočasně zase trochu počítat.