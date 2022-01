Vyléčí rýmu a není nutné je dobírat. Nejčastější mýty o antibiotikách

Antibiotická rezistence Stále větší odolnost bakterií na účinky antibiotika je fenoménem posledních několika desetiletí. Bakterie kvůli nesprávnému nebo nadměrnému používání antibiotika přestávají na léky reagovat, a tím se značně komplikuje léčba infekcí. To bohužel současně zvyšuje riziko šíření onemocnění i úmrtí. Pokud by rezistence sílila ve stejné tempu jako doposud, měla by v roce 2050 na svědomí až 10 milionů úmrtí ročně. Naštěstí se ukazuje, že ještě stále můžeme mít nepříznivou situaci relativně pod kontrolou, a to především díky osvětovým kampaním. Více zajímavých informací najdete na www.antibiotickarezistence.cz.