S antibiotiky šetřete. Až je budete potřebovat, nemusí vám zabrat

Je tady zima a ta je spojená s nachlazeními a chřipkami. Stále víc pacientů pak doktory na kolenou prosí, aby jim předepsali antibiotika, a to i když je vlastně vůbec nepotřebují.

„Někteří lidé mají zažitou představu, že když nedostanou antibiotika, nejsou dostatečně léčeni,“ upozorňuje mluvčí České lékárnické komory Veronika Orendášová.

A dodává, že navíc panuje názor, že rýma odezní do týdne, a jakmile trvá déle, jedná se o zánět dutin, na který jsou antibiotika potřeba. A bez nich člověk propadá panice, že se bude trápit minimálně do jara.

Mnohdy si tělo umí poradit samo

Přitom je to úplně jinak. Většinu infekcí tělo zvládne vyléčit samo, jen na to potřebuje čas. „S běžným nachlazením se vypořádá do deseti dní, na zánět vedlejších nosních dutin jich potřebuje až osmnáct, na kašel a bronchitidu dokonce dvacet jedna,“ vypočítává odbornice.

A co víc – na většinu virových onemocnění tyto léky stejně neúčinkují. Ti, kdo si je přesto vezmou, se pak vystavují zbytečnému vlivu jejich vedlejších účinků.

Může se jednat třeba o bolesti hlavy, problémy se zažíváním, nechutenství, nevolnosti, ale mnohdy i gynekologické trable a nástup dosud neznámých alergií.

Rychle neznamená vždycky kvalitně

Navíc je pravdou, že čím víc antibiotik vezmete, tím víc si na ně tělo navykne. A přestane na ně pomalu, ale jistě reagovat. Tím se dostanete do stavu, kterému lékaři říkají antibiotická rezistence. Až pak budete antibiotika opravdu potřebovat, nebudou na vás účinkovat.

„To je opravdu veliký problém, protože při léčbě mnoha infekcí se tyto přípravky nedají ničím jiným nahradit. Pacienti se tak vlastně sami mohou ohrozit na životě,“ varuje lékařka Michaela Murphy. Navíc je tu ještě jedna nepříjemná věc. „Odolné mikroorganismy, které si nevhodným užíváním léčiv vytvoříme, si ještě následně vzájemně předáváme,“ říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Ačkoli se o tématu antibiotické rezistence hodně mluví, spousta lidí na to nechce slyšet – je pro ně důležitější, aby se teď vyléčili rychleji, a na dlouhodobé následky nemyslí. Když se jim to pak vymstí, můžou už to odskákat. Proto byste měli vždycky poslouchat doporučení svého doktora nebo lékárníka.

„Při výdeji léčiv farmaceuti kontrolují jejich dávkování a informují pacienty o tom, v jakých intervalech by antibiotika měli užívat,“ popisuje Aleš Krebs.

„Současně na pacienty apelují, aby dodrželi předepsanou dobu léčby a potřebná režimová opatření. V neposlední řadě pak upozorňují na možné vedlejší účinky a kontrolují případné interakce s dalšími užívanými léky,“ dodává prezident České lékárnické komory.