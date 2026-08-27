Je pravda, že antibiotická rezistence představuje největší problém v nemocnicích? A proč právě tam?
Ano, antibiotická rezistence je zvláště závažným problémem v nemocničním prostředí. Se stárnutím populace totiž dochází k oslabování imunitního systému a přibývá komorbidit, tedy přidružených onemocnění, jako jsou diabetes, vysoký krevní tlak nebo kardiovaskulární choroby. Tyto faktory zvyšují riziko opakovaných hospitalizací, a tím i pravděpodobnost vzniku nozokomiálních infekcí, tedy infekcí získaných během pobytu v nemocnici, například v souvislosti s katétry či jinými invazivními pomůckami.
Pacient se po dvou třech dnech cítí lépe, antibiotika přestane brát, a infekce se zdánlivě ztratí. Ve skutečnosti však přežijí nejodolnější bakterie, jež se začnou množit a vytvářejí rezistenci.