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Alergii na penicilin má málokdo. Zbytečně tím přicházíme o šetrné léky, říká lékař

Silvie Králová

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Igor Karen | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Nadměrné užívání antibiotik, jejich nesprávné dávkování a nekritické předepisování širokospektrých preparátů významně přispívají k rostoucí odolnosti bakterií vůči léčbě. „Na klasický penicilin, který je k lidskému organismu poměrně šetrný, je naštěstí dodnes jejich citlivost stoprocentní. Přesto existuje tlak farmaceutických firem, jež prosazují dražší širokospektrá antibiotika,“ stěžuje si v rozhovoru MUDr. Igor Karen, náměstek ministra zdravotnictví. Jakých chyb se při užívání antibiotik vyvarovat?
Lékaři Česka

Je pravda, že antibiotická rezistence představuje největší problém v nemocnicích? A proč právě tam?
Ano, antibiotická rezistence je zvláště závažným problémem v nemocničním prostředí. Se stárnutím populace totiž dochází k oslabování imunitního systému a přibývá komorbidit, tedy přidružených onemocnění, jako jsou diabetes, vysoký krevní tlak nebo kardiovaskulární choroby. Tyto faktory zvyšují riziko opakovaných hospitalizací, a tím i pravděpodobnost vzniku nozokomiálních infekcí, tedy infekcí získaných během pobytu v nemocnici, například v souvislosti s katétry či jinými invazivními pomůckami.

Pacient se po dvou třech dnech cítí lépe, antibiotika přestane brát, a infekce se zdánlivě ztratí. Ve skutečnosti však přežijí nejodolnější bakterie, jež se začnou množit a vytvářejí rezistenci.

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