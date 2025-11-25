Anorexie u sportovců? Třetina končí fatálně, varuje lékařka v Rozstřelu

Krasobruslařka Natálie Taschlerová nedávno otevřeně promluvila o svém boji s anorexií. „Myslela jsem, že být štíhlá, je všechno,“ řekla sportovkyně. Hostem Rozstřelu byla lékařka Marie Skalská z Centra sportovní medicíny. Proč jsou právě vrcholoví sportovci tak ohroženi poruchami příjmu potravy a proč si trenéři někdy nevšimnou, že jejich svěřenec bojuje o život?

Zatímco v běžné populaci se incidence poruch příjmu potravy pohybuje kolem 4–5 %, u vrcholových sportovců to může být až 15 %. „A pokud budeme mluvit o těch opravdu rizikových sportech, tak tam se klidně můžeme dostat až na 50 %,“ upřesňuje lékařka.

Mezi ty kritické patří zejména estetické sporty, jako je krasobruslení a gymnastika, kde je vizuální stránka součástí hodnocení. Riziko však nehrozí pouze tam. S poruchami příjmu potravy se doktorka Skalská setkává i u běžeckých lyžařů, cyklistů nebo u bojových sportů s hmotnostními kategoriemi, kde sportovci nezřídka shazují i 7 kilo za týden.

Anorexie ničí sportovkyně, modelky i obyčejné dívky. Léčba je obtížná

Léčba musí být komplexní

„Ta první konzultace bývá většinou dost plačtivá,“ popisuje Skalská setkání s pacienty, kteří mají zkreslené vnímání vlastního těla. „My mluvíme o tom, že by měli přibrat, ale oni jsou naprosto spokojení s tím, jak vypadají, naopak se ještě vidí silnější a tlustší.“

Léčba musí být komplexní a týmová. Zapojuje se lékař, psychoterapeut, psychiatr, nutriční terapeut, trenér a rodina. „Někdy stačí, aby trenér nebyl osvícený, a naopak ještě fandil tomu, že svěřenec hubne,“ upozorňuje Skalská na záludnost začátku onemocnění. Když sportovec zhubne, často se totiž zpočátku cítí skvěle a paradoxně zlepší i výkon. Mladé tělo totiž zvládne potlačit signály vyčerpání.

„Ti sportovci si jdou klidně ještě zaběhat desítku. Jen tak pro kondici. Centrální nervový systém má vymazanou tu hranici,“ vysvětluje lékařka. Pak ovšem přijde zlom a oni můžou umřít. Statistiky jsou podle ní hrůzné: třetina pacientů s mentální anorexií končí fatálně.

Jak poznat, že je něco špatně? Varovné signály pro rodiče i trenéry

Podle MUDr. Marie Skalské je pro laika problém rozeznat hranici, kdy jde ještě o „pouhou“ dietu a kdy už o život ohrožující stav.

Trenéři by si měli všímat těchto varovných signálů:

  • Sportovec se izoluje od tréninkové skupiny.
  • Zhoršuje se mu výkonnost.
  • Je patrná nadměrná kontrola nad jídlem (čte každý nápis na obalu).
  • Odnáší si jídlo z jídelny.
  • Má výkyvy nálad od subdepresivního ladění po tzv. „vyhajpovanost“.

„V tento moment nepomůže, když té dívce řekneme: Ty jsi hubená,“ zdůrazňuje Skalská. Klíčové je kontaktovat rodiče a doporučit odborné vyšetření.

Bulimie je zákeřnější. Dá se vyléčit?

Zatímco anorektičky jsou nápadně vyhublé, bulimii může její oběť dlouho skrývat. „Bulimii máme definovanou tak, že charakteristické je zvracení alespoň jednou týdně po dobu tří měsíců,“ říká lékařka. Fyzickými znaky mohou být oteklé uzliny pod čelistí, poškozená zubní sklovina od žaludečních šťáv nebo oděrky na hřbetu ruky od vyvolávání zvracení.

Na otázku, zda se porucha příjmu potravy dá vyléčit, lékařka odpovídá: „Trochu to přirovnávám k alkoholismu. Může přijít nějaká zátěžová situace a já najednou budu mít pocit, že ji zvládnu tím, když na sebe budu opět přísná v jídle.“ Data podle ní ukazují, že asi u 40 % pacientů se podaří dosáhnout dlouhodobého vyléčení. U zbylých jde o remise, nicméně riziko recidivy při zátěži trvá.

NA KAFI: Bulimie je jako toxická kámoška. Ničí vás, ale nevzdáte se jí

Cesta ven: Safe guarding a kultivace prostředí

Řešením pro bezpečnější sportovní prostředí je podle Skalské tzv. safe guarding – soubor pravidel, jak má fungovat komunikace a jakým způsobem řešit problémy.

Nezisková organizace Trénujeme s respektem se snaží toto prostředí kultivovat a edukovat trenéry. Ideálem je nezávislý safe guardian, proškolená osoba, na kterou by se mohli obrátit sportovci, rodiče nebo i trenéři, aniž by se báli následků.

„Vrcholový sport není vůbec fyziologické prostředí,“ uzavírá Skalská. I proto je podle ní klíčové, aby ti, kdo do něj děti vedou, mysleli především na jejich zdraví. Aby sport byl místem, kde se děti naučí bezpečně prohrávat i vyhrávat, a ne bojištěm, které je semele.

V Rozstřelu dále mimo jiné lékařka hovoří o tom, jakým způsobem se poruchy příjmu potravy léčí, popisuje, jaké měli reakce od sportovních svazů na snahu o edukaci ohledně tohoto problému a třeba i radí, jak rozpoznat klub, který má správně nastavené tréninkové procesy.

Hostem pořadu Rozstřel je lékařka Marie Skalská. Tématem je, jak předcházet poruchám příjmu potravy u dětí a jak je motivovat k tomu, aby si oblíbily sport. Moderuje Elen Černá.
